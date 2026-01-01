Patricia (53) werd door de ‘Belastingdienst’ gebeld en maakte 500 euro over: ‘Ik was opgelicht’

Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt. Deze week vertelt Patricia van der Meer (53) hoe ze dacht dat de Belastingdienst haar belde, maar ondertussen werd opgelicht voor honderden euro’s. Marianne Bendixen van Geld101 geeft tips.

Patricia van der Meer: „Ik weet nog precies waar ik was toen de telefoon ging. Ik zat aan de keukentafel met een stapeltje rekeningen. Ik had ze veel te lang voor me uitgeschoven. Het ging financieel niet zo goed met mijn bedrijf en ik wist dat ik óók nog iets open had staan bij de Belastingdienst. Dus toen ik een onbekend nummer opnam en ik een bandje hoorde dat ik in de wacht stond voor de Belastingdienst, dacht ik eigenlijk: tuurlijk, dat zal wel kloppen.

Openstaande rekening

Niet veel later kreeg ik een man aan de lijn die vertelde dat hij bij de Belastingdienst werkte. Hij was beleefd, zakelijk en vooral heel duidelijk. Hij zei dat er nog een rekening openstond die ik dringend moest voldoen. Het ging om een bedrag van 3500 euro. Ik wist dat ik nog iets moest betalen, maar zóveel? Dat had ik echt niet verwacht. Het was rente, vertelde hij mij.

Ik vertelde hem dat ik dat bedrag onmogelijk in één keer kon voldoen. Daar was mijn bedrijf op dat moment veel te instabiel voor. Hij reageerde begripvol en stelde voor dat ik 500 euro meteen kon betalen via een link die hij zou sturen. De rest zou ik dan in zes termijnen kunnen voldoen. Hij was erg vriendelijk en dacht echt met mij mee. Daar was ik op dat moment erg blij mee.

Bedrag lenen bij broer

Het probleem was alleen: die 500 euro die ik meteen moest betalen, had ik ook niet. Ik belde mijn broer en gelukkig kon hij mij het bedrag lenen. Ik voelde me opgelucht dat ik het kon regelen, want ik wilde absoluut voorkomen dat ik nog meer problemen met de Belastingdienst zou krijgen. Dus maakte ik het bedrag via de link netjes over.

Pas een paar dagen later begon het te wringen. Er viel een officiële brief op de mat van de Belastingdienst, met daarin het bedrag dat ik nog moest betalen. Dat bedrag was ineens een stuk lager: 1800 euro. Ik dacht eerst dat het een correctie was, of dat de man misschien verkeerd had gekeken, maar ergens voelde het niet goed. Ik besloot te bellen naar de Belastingdienst om het zekere voor het onzekere te nemen.

Toen ik uitlegde wat er was gebeurd, viel het stil aan de andere kant van de lijn. De medewerker vertelde me dat zij helemaal geen contact met mij hadden opgenomen en dat zij nooit betaallinks sturen via de telefoon. Ze zei het voorzichtig, maar ik hoorde het meteen: ik was opgelicht.

Mijn maag draaide om. Hoe kon ik daar zo naïef in zijn getrapt? Ik ben 53, ik run een eigen bedrijf en ik regel al jaren zelf mijn administratie. En toch had iemand me binnen tien minuten weten te overtuigen. Ik was enorm boos, maar tegelijkertijd ook opgelucht dat ik ‘maar’ 500 euro kwijt was en niet het hele bedrag.

Neem geen telefoon meer op

Sinds dat moment neem ik geen onverwachte telefoontjes meer op en klik ik zéker niet meer op linkjes die ik niet vertrouw. Je ziet het, ze bellen op het juiste moment naar iemand op die op dat moment al kwetsbaar is en je trapt zo in een val.”

Tips van Marianne Bendixen van Geld101

Marianne Bendixen van Geld101 is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„Het vervelende is: oplichters worden steeds beter in beleefd zijn. Ze klinken professioneel, lijken met je mee te denken en spelen precies in op wat je op dat moment nodig hebt. Alles om jouw vertrouwen te winnen en je direct in actie te laten komen. Daarom is het belangrijk om te weten dat instanties zoals de Belastingdienst of je bank nooit onverwacht bellen met betalingsverzoeken en al helemaal geen linkjes sturen via sms of WhatsApp. Krijg je toch zo’n bericht, klik dan niet. Log altijd zelf in via de beveiligde omgeving of bel het officiële nummer via de website. Door het gesprek te beëindigen en zelf contact op te nemen, haal je jezelf direct uit de druk die zo’n oplichter probeert te creëren.

Dreigende taal als ‘u moet nu betalen’ of ‘anders volgt er direct een boete’ is een enorme rode vlag. Echte organisaties zetten je nooit onder tijdsdruk en blijven altijd professioneel en rustig. Geef daarnaast geen persoonlijke gegevens aan de telefoon, geen BSN, geen codes, geen betaalgegevens. Twijfel je over een link? Check dan het webadres door de link even ingedrukt te houden of er met je muis boven te gaan. Alles wat vaag, onlogisch of afwijkend klinkt, moet je zien als een waarschuwing.

En misschien wel het belangrijkste: praat altijd eerst met iemand als je twijfelt. Stress, schaamte of paniek maken dat je sneller ja zegt, terwijl een tweede paar ogen direct ziet dat iets niet klopt. Ben je toch opgelicht? Schaam je niet, want het gebeurt dagelijks, zelfs bij mensen die denken dat ze het nooit zal overkomen. Meld het direct bij je bank en bij de Fraudehelpdesk; hoe sneller je erbij bent, hoe groter de kans dat er nog iets te herstellen valt.”

Marianne deelt op Geld101 praktische tips over geld: van besparen en slimme deals tot extra inkomen verdienen. Met haar nuchtere kijk en ervaring helpt ze mensen om weer grip te krijgen op hun geld. Je kunt haar ook volgen op Instagram.

