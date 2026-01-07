Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel kost het om je huis te verwarmen tijdens sneeuwbuien

Op een ijskoude dag draai je de verwarming al snel een graadje hoger; logisch, want niemand zit graag te bibberen in huis. Maar sta je op zo’n moment ook stil bij wat dat kost? Met een dik pak sneeuw, nachten waarin de temperatuur ver onder nul zakt en aanhoudende winterkou is het in Nederland momenteel écht koud. Voor veel huishoudens betekent dat: de verwarming staat volop aan.

Toch lopen de kosten met dit winterweer flink uiteen. En terwijl de vraag naar warmte toeneemt, raakt de Nederlandse gasvoorraad verder uitgeput. Vergeleken met een jaar geleden ligt die voorraad inmiddels lager. Dat maakt de vraag wat het kost om je huis warm te houden deze winter relevanter dan ooit. Ook blijkt uit berekeningen van Independer dat verwarmen met gas bijna drie keer zo duur is als verwarmen met een warmtepomp. Is dat dan een beter idee?

Warmtepomp goedkoper uit

Stel je voor: op een koude winterdag staat de verwarming aan van zeven uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds. Verwarm je met gas, dan kost dat je gemiddeld 11,35 euro per dag. Huishoudens die gebruikmaken van een warmtepomp zijn een stuk goedkoper uit: zij betalen gemiddeld 4,63 euro per dag, zo blijkt uit berekeningen van vergelijker Independer.

„Als het een week goed koud is, dan kom je met gas dus uit op een bedrag van zo’n 80 euro om je huis te verwarmen”, zegt Pim Holstvoogd, expert energie bij Independer. „Maak je dezelfde rekensom voor de warmtepomp, dan kom je uit op iets meer dan dertig euro voor een week warmte.” Houdt de kou langere tijd aan, bijvoorbeeld een maand, dan kom je met gas zelfs uit op een bedrag van ruim 300 euro per maand, dat nog zonder de elektriciteitsrekening.

Geïsoleerd huis

Elektrisch verwarmen met een warmtepomp is dus duidelijk goedkoper. Volgens Holstvoogd van Independer is het wel belangrijk dat je huis ook goed geïsoleerd is. „Heb je slechte isolatie? Dan is verwarmen met een warmtepomp nagenoeg zinloos.”

Waarom? „De warmte die je opwekt, vervliegt direct weer via de muren, ramen en vloer. Omdat het daardoor relatief koud blijft in huis, moet de warmtepomp harder werken. Dat zorgt ervoor dat er een grote hoeveelheid stroom wordt verbruikt, zonder dat het huis daadwerkelijk warmer wordt. Is je isolatie niet goed, dan ben je doorgaans met gas of een hybride warmtepomp dus alsnog goedkoper uit”, zegt Holstvoogd.

Veel gestookt

Dat er flink wordt gestookt, blijkt uit de gasvoorraad. Rond dezelfde tijd vorig jaar was de voorraad nog voor 53 procent gevuld. Op dit moment staan we er minder goed voor met een actuele gasvoorraad van 46 procent; een duidelijk verschil met vorig jaar dus.

Is dat zorgelijk? „Onze gasopslagen zijn bedoeld als buffer voor de winter. In de zomer vullen we deze aan en in de winter halen we er gas uit. Die buffer is minder dan gewenst aan het begin van een koude periode. We krijgen dagelijks gas binnen uit andere landen. Zolang die aanvoer blijft lopen, is er dus geen direct probleem. Maar een lage voorraad maakt ons wel kwetsbaarder. Als het langdurig koud wordt én er gebeurt iets onverwachts in de levering van gas, dan is de rek er snel uit”, zegt Holstvoogd.

Geld besparen in wintermaanden

De gemiddelde temperatuur in januari ligt op 3,4 graden, blijkt uit cijfers van het KNMI. Ook februari blijft koud, en zelfs in maart en april kan het ’s nachts nog vriezen.

Wat is dan het advies als je geld wilt besparen? „Gezien de hoge gaskosten is het niet slim om de verwarming de hele dag vol aan te laten staan”, zegt Holstvoogd.

„Met een paar simpele aanpassingen kun je al flink besparen. Verwarm alleen de ruimtes waar je echt bent, zet de thermostaat een graad lager en gebruik tochtstrips. Je hoeft niet meteen met een deken op de bank te zitten, al kan dat ’s avonds wel helpen. Kleine veranderingen maken vaak al een groot verschil.”

