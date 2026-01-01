Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Goede voornemens voor 2026: zo herstel je de band met die ene collega die je niet mag

Goede voornemens gaan vaak over gezonder leven, meer sporten of minder stress. Maar zelden over collega’s. En dat is opvallend, want we brengen een groot deel van ons leven door op het werk. Als samenwerken daar niet lekker loopt, heeft dat meer invloed dan we vaak willen toegeven.

In theorie draait het op de werkvloer vooral om competentie. Wie goed werk levert, wordt gewaardeerd. In onze daadwerkelijke werkcontacten blijkt echter een ander beeld. We denken dat we rationeel beslissen met wie we graag samenwerken, maar in werkelijkheid volgen we vaak ons gevoel.

Gemiste kans

Mensen die op ons lijken in de manier waarop ze spreken, denken of voelen, vinden we betrouwbaarder, zelfs als ze vakinhoudelijk minder overtuigen. Tegelijkertijd zorgt het er ook voor dat competente collega’s die minder sympathiek overkomen, minder vaak om advies worden gevraagd. En in teams waarin iedereen het met elkaar eens is, blijft vernieuwing vaak achterwege.

Wie leert omgaan met verschillen, groeit zowel professioneel als persoonlijk. Mensen die ons uitdagen, brengen vaak nieuwe perspectieven mee. Wie zich daarvoor openstelt, verbetert vaak ook het eigen werkresultaat. Voorwaarde is wel een professionele omgang met die verschillen.

Begin bij jezelf

Voordat je anderen als onsympathiek of lastig bestempelt, loont het om eerst naar je eigen gedrag te kijken. Was je zelf inflexibel, onduidelijk in je communicatie of weinig bereid tot compromissen? Wie bereid is zichzelf eerlijk te bevragen, ontdekt vaak aanknopingspunten om spanningen te verminderen, bijvoorbeeld door meer openheid, geduld of structuur.

Ook is het belangrijk onderscheid te maken tussen persoonlijkheid en gedrag. Uitspraken als „hij is arrogant” zijn weinig behulpzaam, omdat ze gebaseerd zijn op een oordeel over het karakter van de ander. Oplossingsgerichter is het om concreet gedrag te benoemen: „Hij onderbreekt mensen vaak in vergaderingen.” Deze scheiding tussen gedrag en persoonlijkheid helpt om de ander genuanceerder te zien en maakt het mogelijk professioneel te reageren zonder het persoonlijk te maken.

Vertrouwen opbouwen

Een goede collega hoeft niet ook je vriend te zijn. Onderzoek laat zien dat gezamenlijke doelen en gedeelde verantwoordelijkheid relaties flink kunnen versterken, zelfs als de persoonlijke chemie ontbreekt. Vertrouwen ontstaat dan niet door persoonlijke nabijheid, maar door duidelijkheid in de professionele samenwerking.

In de praktijk betekent dat: taken moeten helder verdeeld zijn, afspraken nagekomen en verantwoordelijkheden goed vastgelegd. Daarnaast is het nuttig om bewust naar aanknopingspunten te zoeken: misschien is er een gedeelde muzieksmaak, eenzelfde projectdoel of een verrassend vergelijkbaar gevoel voor humor.

Wie 2026 goed wil beginnen, hoeft dus niet ineens al zijn collega’s leuk te vinden. Maar door minder op gevoel te varen en anders te kijken naar verschillen, kan samenwerken een stuk prettiger worden. Soms is dat het meest realistische en waardevolle goede voornemen dat je kunt maken.

Dr. Stefanie Bickert is carrière- en jobexpert bij Indeed. Ze helpt mensen werk te vinden dat aansluit bij hun interesses en drijfveren. Ze is gepromoveerd cultuurwetenschapper en houdt zich met veel plezier bezig met de vraag hoe we gelukkiger kunnen werken en leven. Daarvoor is een nieuwe baan niet altijd nodig. Soms helpt het al om opnieuw oog te krijgen voor de positieve kanten van het werk dat je doet.

