Financiële fout: ‘Ik leende mijn ouders 8000 euro voor een nieuwe keuken, maar heb nog niets teruggekregen’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Fiona (31), die haar ouders een flinke lening gaf voor een nieuwe keuken en daar tot op de dag van vandaag nog niets van heeft teruggezien. Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy deelt haar tips over deze financiële misser.

Fiona (32): „Een jaar geleden vroegen mijn ouders of ik ze kon helpen met een nieuwe keuken. Hun oude keuken was echt op: een kraan die lekte, lades die vastzaten en een fornuis dat bijna uit elkaar viel. Ze hadden zelf maar een deel van het geld liggen en ik had op dat moment een buffer van zo’n 10.000 euro. Omdat ik ze wilde helpen, heb ik 8000 euro aan ze uitgeleend. Ik dacht: ze betalen me na de installatie direct terug, dat is toch logisch?

Nieuwe keuken

Het geld was snel overgemaakt en een paar weken later stond er een splinternieuwe keuken bij mijn ouders. Het is een droomkeuken: alles modern, alles functioneel en ik was blij dat ik ze had kunnen helpen. Maar het terugbetalen blijft maar uit.

We zijn inmiddels een jaar verder en van die 8000 euro heb ik nog geen cent teruggekregen. Elke keer als ik ernaar vraag, krijg ik smoesjes te horen: ‘Volgende maand beginnen we met terugbetalen’ of ‘We moeten eerst andere rekeningen doen.’ Zo gaat het telkens weer.

Spaargeld

Het voelt rot, want het was mijn spaargeld. Ik had het ook kunnen gebruiken om te investeren, sparen of iets leuks met mezelf te doen. Nu kijk ik naar mijn eigen rekening en zie ik wat ik allemaal had kunnen doen, terwijl het geld ergens anders is.



Het lastige is dat het mijn ouders zijn. Ik wil geen ruzie, ik wil ze niet telkens confronteren of voelen alsof ik geld belangrijker vind dan de relatie. Maar tegelijkertijd blijft het knagen. Het idee dat ik zo’n groot bedrag heb uitgeleend en niks terugkrijg, voelt gewoon verkeerd. Het is dan ook een dure les geweest.”

Tips van Adine van Money Mind Academy

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Geld uitlenen aan je ouders klinkt misschien als iets dat je ‘gewoon doet’. Ze hebben je grootgebracht, je vertrouwt ze, je gunt ze in dit geval die nieuwe keuken. Maar juist geld lenen aan familie vraagt om extra duidelijke afspraken. Je staat er dan namelijk zelden volledig zakelijk in, terwijl het wel om een stevig bedrag gaat. Dat kan druk uitoefenen op de relatie.

Wat kun jij nu doen als je in een vergelijkbare situatie zit of dit in de toekomst goed wilt aanpakken?

Als eerste: zorg dat je voor jezelf helder hebt of je iets ziet als een gift of als een lening. En ben je oké met beide uitkomsten? Als je diep van binnen weet dat je het geld wél terug wilt, maar er weinig écht concreet over afspreekt, is de kans groot dat je later met frustratie blijft zitten. Zeker als het gaat om mensen van wie je houdt.

Daarnaast: maak het altijd zakelijk, juist omdat het persoonlijk is. Ook een lening tussen familieleden moet gewoon op papier staan, inclusief eventuele rente en afspraken over als er niet wordt betaald. Daarmee creëer je duidelijkheid voor beide partijen.

Met familie/vrienden moet je wandelen, niet handelen.

Komt de terugbetaling dan alsnog niet op gang, net als bij Fiona het geval is? Breng het gesprek dan opnieuw op tafel. Benoem wat het met je doet: dat je achter je keuze stond, maar dat je merkt dat het nu begint te schuren. Zeg dat je helderheid nodig hebt over de terugbetaling, niet omdat je ze niet vertrouwt, maar omdat je ook eigen plannen met je geld had. En geef ook ruimte voor hun kant van het verhaal; misschien is er meer aan de hand dan je denkt.

Er niet aan beginnen is ook een optie. Hoe graag je iemand ook helpt; bedenk dat het gezegde ‘met familie/vrienden moet je wandelen, niet handelen’ er niet voor niets is. Niet alle relaties zijn gemaakt om financiële constructies te dragen. Wil je dat tóch doen? Dan moet je zorgen dat je het stevig neerzet. Niet op basis van goed vertrouwen, maar op basis van duidelijke afspraken.”

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is financieel expert en auteur van Money Boss: jouw financiële vrijheid begint hier. Je kunt haar ook op Instagram volgen voor meer financiële tips.

