Zoveel duurder werd een bankrekening in drie jaar tijd

Banken schroefden de tarieven de laatste jaren in grote stappen op. Daardoor zijn de kosten voor een bankrekening in korte tijd flink opgelopen. Sinds 2022 nam de gemiddelde prijs met 70 procent toe.

Dat blijkt uit onderzoek van prijsvergelijker Keuze.nl.

Bankrekening 70 procent duurder in drie jaar tijd

In 2022 betaalde je voor een standaard bankrekening met één betaalpas nog 26 euro per jaar. In 2025 waren de kosten 44 euro per jaar. Dat is een stijging van 70 procent.

In 2026 lopen de gemiddelde kosten op tot 49 euro per jaar. Zo betaal je bij ING 48 euro, 20 euro meer dan vier jaar geleden. En in 2019 kostte dezelfde rekening nog 18,60 per jaar. Dat houdt in dat ING in zeven jaar tijd de prijzen met 158 procent heeft verhoogd.

Bij ABN Amro is de stijging nog sterker. Daar gaan klanten in 2026 51,60 euro betalen voor een betaalrekening. Dat is ruim 120 procent meer dan vier jaar geleden, toen ABN AMRO nog 23,40 euro rekende.



2026 2025 ING 48 euro 46,80 euro Rabobank 41,40 euro 41,40 euro ABN AMRO 51,60 euro 44,40 euro ASN Bank 48 euro 43,80 euro Triodos Bank 60 euro 60 euro

Prijsverhoging niet in verhouding met inflatie

De prijsverhogingen van ING, ABN Amro en ASN Bank staan niet in verhouding met de de door De Nederlandsche Bank (DNB) in 2026 verwachte inflatie van 2,4 procent. De banken wijten de prijsverhogingen aan lage rentestanden en de kosten voor innovatie en maatregelen tegen witwassen en terrorisme.

Rabobank voerde in juni 2025 nog een verhoging door. De tarieven voor 2026 zijn nog niet bekend, maar gezien de ontwikkelingen bij andere banken lijkt een nieuwe verhoging ook daar in de sterren te staan. Triodos Bank en fintechbank Bunq waren altijd al aan de duurdere kant, maar de tarieven zijn de afgelopen jaren wel relatief stabiel gebleven. Het gros van de Nederlanders heeft een betaalrekening bij een van de drie grote banken.

Ongeveer 85 procent van de Nederlanders heeft een gezamenlijke rekening, met daarnaast ook nog een eigen betaalrekening. En dat tikt flink aan. Een samenwonend stel met twee individuele rekeningen en één gezamenlijke rekening betaalt in 2026 al snel tussen de 150 en 200 euro per jaar: bij ING ongeveer 158 euro per jaar, bij ABN AMRO om 173 euro per jaar.

