De Canadese Tinderdate van Evert (35) vroeg 900 euro voor een ticket: ‘Maar ze kwam niet’

Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt. Deze week vertelt Evert van Duijn hoe hij werd opgelicht door een Canadese Tinderdate. Amra Hadziarapovic van Iets met Geld geeft tips.

Evert (35): „Tijdens een zakenreis in Canada leerde ik via Tinder een leuke vrouw kennen. We hadden daar geen tijd meer om echt af te spreken, maar we bleven wel contact houden. Het klikte goed, we spraken elkaar dagelijks en ze vertelde dat ze graag een keer naar Amsterdam wilde komen. Ik vond het idee leuk en we spraken erover dat ze een ticket zou boeken.

Helft van ticket betalen

Op een gegeven moment vertelde ze dat ze graag een vliegticket wilde boeken, maar dat zo’n ticket best prijzig was. Ze vroeg of ik de helft kon betalen. In totaal ging het om 900 euro. Ik twijfelde even, maar omdat alles zo vertrouwd en leuk leek, maakte ik het geld toch over. Ze vertelde me dat ze blij was om me eindelijk te ontmoeten. Ze boekte een vlucht en stuurde details daarvan. Ik voelde me blij en opgelucht dat het zo geregeld was: eindelijk zou ik haar in het echt zien.

Op de dag van haar komst stond ik al vroeg op Schiphol. Ik was enorm nerveus, maar ik had er ontzettend veel zin in. Uren gingen voorbij en ze kwam maar niet. Het was zo gek, want haar vlucht was allang aangekomen. Ik belde en stuurde haar berichten, maar er kwam niets terug. Langzaamaan drong het tot me door: ik was opgelicht. Ze was nooit van plan geweest om naar Nederland te komen. Mijn 900 euro was weg en het vertrouwen dat ik had gegeven, was volledig misbruikt.

Goedgelovigheid volledig uitgebuit

Het gevoel dat ik toen had, is moeilijk uit te leggen. Hoe had ik dit niet kunnen zien? Alles leek zo echt, zo oprecht en zo persoonlijk. Het voelde alsof iemand mijn goedgelovigheid volledig had uitgebuit.

Sinds dat moment ben ik een stuk voorzichtiger met online contacten en al helemaal met financiële verzoeken. Elke keer als ik op Schiphol ben voel ik nog steeds een steek in mijn buik. Dit nooit meer.”

Tips van Amra van Iets met Geld

Amra Hadziarapovic van Iets met Geld is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„Dating scams zijn helaas een veelvoorkomend probleem. Iemand die je alleen online kent – ook al app je dagelijks en voelt het vertrouwd – kan zich voordoen als betrouwbaar en vragen om geld voor een ticket, maar ook voor dringende medische kosten of andere ‘noodgevallen’. Oplichters spelen in op je vertrouwen en empathie.

Zo voorkom je dat je slachtoffer wordt:

Betaal nooit voor iemand die je alleen online kent. Wees kritisch. Vertrouwen online is geen garantie dat het veilig is.

voor iemand die je alleen online kent. Wees kritisch. Vertrouwen online is geen garantie dat het veilig is. Vraag bewijs . Bied aan om het ticket zelf te boeken en laat de ander bijvoorbeeld de helft van het ticket aan jou overmaken en/of een kopie van hun paspoort sturen. Reageert iemand vreemd of ontwijkend? Dan weet je genoeg.

. Bied aan om het ticket zelf te boeken en laat de ander bijvoorbeeld de helft van het ticket aan jou overmaken en/of een kopie van hun paspoort sturen. Reageert iemand vreemd of ontwijkend? Dan weet je genoeg. Wees alert op druk of haast. Oplichters proberen tijdsdruk te creëren of gebruiken te perfecte verhalen om je over te halen.

Oplichters proberen tijdsdruk te creëren of gebruiken te perfecte verhalen om je over te halen. Blokkeer en meld. Bel direct je bank en doe aangifte bij de politie en een melding bij het platform waar de oplichting plaatsvond. Zo beperk je het risico op meer verlies én voorkom je mogelijk andere slachtoffers.

Vertrouwen geven is menselijk, maar blijf scherp, ook als er gevoelens in het spel zijn.”

Amra Hadziarapovic is het gezicht achter Iets met Geld, een platform dat mensen helpt hun financiën beter te begrijpen en te beheren. Op haar Instagram-account geeft ze praktische tips over sparen, budgetteren en beleggen, maakt ze geldzaken simpel en inspireert ze volgers om zelf ook aan de slag te gaan.

