Arbeidsongeschiktheidsverzekering helpt zzp’er maar beperkt

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) biedt zzp’ers maar beperkte bescherming als zij langdurig ziek worden en geen inkomen meer hebben. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) naar hoe lang werknemers en zelfstandigen hun vaste lasten kunnen betalen bij ziekte of werkloosheid.

Zelfstandigen verliezen bij arbeidsongeschiktheid direct hun volledige inkomen, terwijl werknemers bij ziekte tot twee jaar recht hebben op loondoorbetaling. „Voor zelfstandigen valt het inkomen meteen weg”, zegt Jonneke Bolhaar, hoofd Arbeid en Kennis bij het CPB tegen NOS. „Dat maakt hen financieel kwetsbaarder.”

Vanaf 2030 wordt het naar verwachting verplicht voor zzp’ers om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Nu heeft ongeveer driekwart van de zelfstandigen geen AOV, vooral omdat de premie als te hoog wordt ervaren.

Eén op de vier zzp’ers komt in de knel

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 70 procent van de zelfstandigen de eerste twee jaar zonder inkomen de vaste lasten kan blijven betalen. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een wachttijd van één jaar stijgt dat percentage naar 75 procent. Dat betekent dat nog altijd één op de vier zzp’ers in de problemen komt.

Daarnaast heeft ruim 15 procent van de zelfstandigen zo weinig financiële buffer dat zij het slechts een paar maanden kunnen volhouden als het inkomen plots wegvalt. „De meeste mensen redden zich wel een tijd, maar een aanzienlijk deel ook niet”, concludeert Bolhaar. „Als je al binnen een jaar in de problemen komt, helpt een uitkering die pas na twee jaar ingaat nauwelijks.”

Werknemers beter beschermd

Werknemers zijn gemiddeld beter beschermd bij inkomensverlies door ziekte of ontslag. Zij betalen premie en hebben daardoor recht op uitkeringen zoals de WIA of WW. Zelfstandigen moeten het meestal doen met eigen spaargeld, dat vaak sneller opraakt door vaste lasten zoals huur, hypotheek en energiekosten.

Volgens het CPB zijn zzp’ers niet de enige kwetsbare groep. Ook jongeren, huurders en alleenverdieners hebben vaak weinig spaargeld, een relatief laag inkomen en hoge vaste lasten. Als hun inkomen wegvalt, lopen ook zij sneller financieel vast.

