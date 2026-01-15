Deel dit artikel: Share App Mail Pin

AEX voor het eerst boven de 1000 punten: hoe komt dat? ‘Nederland doet het heel erg goed’

Op de Amsterdamse beurs heeft de AEX-index vandaag voor het eerst in de geschiedenis de 1000 punten-grens bereikt. De hoofdindex, die sinds vorig jaar bestaat uit de dertig grootste bedrijven op de Nederlandse beurs, tikte een niveau aan van 1009,69 punten. Dat is de hoogste stand ooit.

De belangrijkste beursindex van Nederland begon in 2026 op 951,29 punten en is daarmee in de eerste twee weken van het nieuwe jaar ruim 5 procent in waarde gestegen. In heel 2025 won de AEX meer dan 8 procent.

AEX twee in 2024 door andere grens

De AEX brak in mei 2024 voor het eerst door de 900 punten-grens. In 2021 werd voor het eerst de 800 punten bereikt en tijdens het hoogtepunt van de internethausse begin deze eeuw brak de AEX al voor het eerst door de 700 punten-grens. Na het uiteenspatten van de internetzeepbel ging de koers hard omlaag en kelderde de AEX in maart 2003 naar een dieptepunt van 218 punten. Pas in 2021 keerde de index weer terug boven de 700 punten.

Bij de oprichting in 1983 bedroeg de stand van de AEX 100 punten. Dat was toen nog in guldens. Omgerekend in euro’s bedroeg de beginstand 45,38 punten. In 1997 ging de AEX in guldens gerekend al een keer door de 1000 punten heen. Omgerekend naar euro’s was de stand toen bijna 454 punten.

Aanhoudend optimisme AI

De positieve stemming op het Damrak wordt onder meer veroorzaakt door het aanhoudende optimisme over de opkomst van toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Om die AI-toepassingen te laten draaien, zijn veel chips nodig. De verwachte sterke vraag naar chips zorgde voor flinke koerswinsten bij de Nederlandse chipbedrijven ASML, Besi en ASMI in de eerste weken van 2026.

Corné van Zeijl is beursanalist bij Cardano. Hij duidt de 1000 punten-grens en dus recordhoogte tegenover De Telegraaf. Je ziet hem in de video hierboven. Van Zeijl liep bij het nieuws niet meteen de polonaise: „Ach, ik zeg altijd maar: 1000 punten is net zo bijzonder als 1003 punten. Het is maar een niveautje, maar het is wel zo dat de Nederlandse beurs het heel erg goed doet. De rest van de Europese beurzen lopen sterk achter.”

Kun je dit vergelijken met de topjaren 90?

Als je de AEX vergelijkt met de jaren 90 bijvoorbeeld en de inflatie meerekent, is er dan nog steeds sprake van een historische dag? Van Zeijl: „De beurs heeft zelfs de inflatie ruimschoots bijgehouden. Winsten en koersen gaan ook omhoog, voor aandelen is het dan makkelijk om de inflatie voor te blijven.” Het optimisme dat nu heerst, zegt volgens de expert nog niets. „Dat zal moeten blijken.”

