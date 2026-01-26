Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Moeten we straks een tolvignet België voor 100 euro kopen? ‘Wegen zijn slechter dan Rwanda’

Het is een bekende klacht van Nederlandse automobilisten: wat zijn die snelwegen in België slécht (‘kadoeng kadoeng kadoeng’). Desondanks hebben onze zuiderburen iets bedacht: vanaf volgend jaar zou een tolvignet op de Vlaamse en Waalse wegen moeten gelden. Als wij Nederlanders dan door België willen rijden, zouden we 100 euro moeten betalen.

Het plan voor een tolvignet in België is overigens al een jaar of twintig oud, maar nu weer van stal gehaald. Tol, dat is iets wat we vooral in Frankrijk, Oostenrijk, Italië en andere landen moeten betalen? Maar bij de Belgen? Met een tolvignet van 100 euro mogen we dan een jaar door België tuffen. Eén bijkomend voordeel: van ‘ons geld’ worden die slechte wegen dan verbeterd.

Gaat een tolvignet België voor 100 euro werken?

Nieuws van de Dag (SBS6) toonde een lijstje van Travel & Tourism Development Index over kwaliteit van snelwegen wereldwijd. Nederland staat daarop keurig tweede (na Singapore), België op plaats 61. Gasten in de studio merken wel dat de Belgen wat aan de slechte wegen doen. „Maar dat gaat zo langzaam.” Zou een tolvignet waarvoor we 100 euro uit de knip moeten trekken dan helpen?

‘Mijn vering is onderweg goed getest’

Jeroen Holtrop ging voor Nieuws van de Dag naar België om de wegen en meningen van Nederlandse automobilisten te peilen. Je ziet hem in de video hierboven. Holtrop wijst op een gat in een snelweg en stelt vast „dat we een tolvignet moeten gaan betalen voor een wegennet dat slechter wordt beoordeeld dan dat van Rwanda”.

Een Nederlander stelt voor de camera vast „dat zijn vering onderweg goed getest is”. Een vrouw vindt het tolvignet wel goed. „Als ze het geld maar uitgeven aan de wegen. Ik ben vrachtwagenchauffeur geweest en dan merk je wel dat je de grens over gaat.” Een man beschrijft het wegdek van de Belgen „als niet rijwaardig”.

Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

