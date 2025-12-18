Hier gaven Nederlanders eind dit jaar geld aan uit (en dit bedrag)

Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Even snel iets bestellen op de bank of uitgebreid shoppen achter de laptop: online winkelen blijft een grote uitgave van Nederlanders. In het afgelopen kwartaal gaven Nederlanders ruim 7,7 miljard euro online uit, blijkt uit recente cijfers over e-commerce van thuiswinkel.org.

Het grootste deel van dat bedrag ging naar producten. Online bestedingen aan spullen kwamen uit op 5 miljard euro, een stijging van 1 procent ten opzichte van een jaar eerder. Tegelijkertijd nam het aantal productaankopen toe tot 73,3 miljoen. Vooral speelgoed was populair: in die categorie stegen de uitgaven met 32 procent en het aantal aankopen met 16 procent.

Minder geld naar reizen en tickets

Aan diensten gaven we minder uit. De online bestedingen daarvoor daalden met 6 procent naar 2,7 miljard euro. Vooral pakketreizen en tickets voor attracties en evenementen kochten we minder vaak en voor lagere bedragen. Ook het aantal aankopen binnen diensten liep terug, met 9 procent tot 12,3 miljoen.

Steeds meer geld over de grens

Een groeiend deel van het online budget verdwijnt bij buitenlandse webshops. Het aantal aankopen over de grens steeg met 9 procent naar 11,8 miljoen. Die groei komt vooral door meer bestellingen. China speelt daarbij een steeds grotere rol: het aandeel Chinese webshops groeide naar 31 procent van alle cross-border aankopen, vooral dankzij aankopen voor in huis, speelgoed en benodigdheden voor in de tuin en doe-het-zelf projecten.

Het geld wordt bovendien steeds vaker mobiel uitgegeven. Smartphones en laptops of desktops zijn inmiddels beide goed voor 43 procent van alle online aankopen. Vooral bij boodschappen, kleding en woonartikelen is de smartphone niet meer weg te denken. Webshops zijn steeds beter afgestemd op mobiel gebruik, waardoor de drempel om even snel iets te kopen lager ligt.

iDEAL blijft favoriet, creditcard verliest terrein

Bij het afrekenen verandert weinig. iDEAL blijft veruit het populairste betaalmiddel, met een aandeel van 71 procent. De creditcard wordt iets minder gebruikt en zakt naar 8 procent, vooral bij aankopen in huis- en tuincategorieën en bij reizen.

We geven minder geld uit in de zomer

Dat de online bestedingen in de zomer lager uitvallen, is vaste prik. Ongeveer 22 procent van het totale jaarbedrag wordt in het derde kwartaal uitgegeven. Maar dat beeld kantelt richting het einde van het jaar.

