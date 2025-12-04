Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Duidelijkheid over omvang fouten WIA: gedupeerden kunnen gemiddeld dit bedrag terugkrijgen

Vorig jaar werd bekendgemaakt dat tienduizenden mensen jarenlang een te hoge of een te lage WIA-uitkering kregen. Door een rapport van de Algemene Rekenkamer is nu duidelijk geworden wat precies de omvang is van de fouten bij het UWV. Arbeidsongeschikten liepen tot 25.000 euro mis. Maar hoeveel geld kunnen zij ongeveer terug verwachten? En wanneer zal dat op hun rekening staan?

Het UWV schat dat er zo’n 33.000 WIA-ontvangers zijn die die niet het juiste bedrag hebben gekregen. Vierhonderd mensen kregen zelfs onterecht helemaal geen uitkering. Mensen met een te lage WIA-uitkering kregen gemiddeld 2745 euro te weinig over de hele periode dat zij een uitkering kregen, zo valt er in het rapport van de Algemene Rekenkamer te lezen. We kunnen dan ook stellen dat dit ongeveer het bedrag zal zijn dat mensen gemiddeld kunnen terugverwachten. De bedragen lopen echter uiteen van ‘enkele tientjes tot ruwweg 25.000 euro’. Er kunnen dus verschillen optreden in de hoogte van de terugbetaling.

Wat is een WIA-uitkering? Een WIA-uitkering is een inkomen voor werknemers die door ziekte twee jaar of langer niet of minder kunnen werken. Deze uitkering, betaald door het UWV, vervangt het loon dat de werknemer nog van de werkgever ontvangt en is bedoeld om een financieel vangnet te bieden. Je kunt hier lezen hoe zo’n arbeidsongeschiktheidsverklaring precies werkt.

Wanneer kunnen WIA-gedupeerden het geld verwachten?

Deze cijfers zijn gebaseerd op een steekproef van het UWV. De organisatie is nog bezig om 43.000 WIA-dossiers met een verhoogde kans op fouten te controleren en heeft ze nog niet allemaal doorgenomen. Het UWV denkt echter dat gedupeerden vanaf halverwege 2026 het misgelopen geld kunnen terugverwachten. Zij zullen dan worden uitgenodigd op het kantoor.

Vervolgens wordt bekeken welk bedrag iemand terugkrijgt en wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld belastingen en toeslagen.

Wat als je juist onterecht een WIA-uitkering hebt gehad?

Om te voorkomen dat WIA-gedupeerden het te ontvangen bedrag weer kwijtraken aan bijvoorbeeld de Dienst Toeslagen, wordt er momenteel gewerkt aan een compensatieregeling die dat moet voorkomen. De Dienst Toeslagen kan namelijk achteraf geld terugvragen als iemand meer verdiend blijkt te hebben. De compensatieregeling moet er echter voor zorgen dat een gedupeerde ook het bedrag krijgt uitgekeerd dat ze bijvoorbeeld aan toeslagen moeten terugbetalen. De 1600 mensen die een WIA-uitkering kregen maar daar eigenlijk geen recht op hadden, hoeven niks terug te betalen.

Verklaring voor fouten

De fouten bij het UWV zijn vooral tussen 2020 en 2024 gemaakt. Door de coronapandemie werkten veel medewerkers thuis. Gebrekkige IT-systemen en een toename van het aantal WIA-aanmeldingen zorgden voor veel fouten. Omdat de berekening van een WIA-uitkering zo ingewikkeld is, merkten zowel ontvangers van de uitkering als UWV-medewerkers de rekenfouten niet op.

Onlangs besloot de UWV nog tijdelijk de beslistermijn van WIA-beoordelingen te verdubbelen.

