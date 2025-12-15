Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Van meer nettosalaris tot toeslagen: dit verandert er allemaal voor je portemonnee in 2026

Over twee weken luiden we het nieuwe jaar in. Traditioneel brengt dat veranderingen rondom geld met zich mee. Dit verandert er allemaal voor je portemonnee in 2026.

Dit verandert er voor je portemonnee in 2026

Meer nettosalaris

Vanaf 2026 stijgt het nettosalaris, wat inhoudt dat je onderaan de streep meer overhoudt. Dat komt door een nota van wijziging in het Belastingplan van 2026, aangebracht door het kabinet. HR- en Salarisdienstverlener Youforce rekende de nettosalarissen van 2026 opnieuw uit, op basis van deze voorgestelde wijziging. Hieruit blijkt dat Nederlanders met een modaal inkomen, van 3875 euro bruto per maand, per 1 januari netto maandelijks 34,67 euro extra op hun rekening gestort krijgen.

Nederlanders die in 2025 twee keer modaal verdienen, dat is 7750 euro bruto per maand, mogen in dat geval volgend jaar netto op 37,17 euro meer salaris rekenen. Ook gaat het wettelijk minimumloon met 2,16 procent omhoog, van 14,40 euro per uur naar 14,71 euro per uur.

Andere regels rondom inkomstenbelasting

De tarieven bij de inkomstenbelasting zien er anders uit in 2026. Dit jaar betaalde je bij een inkomen van maximaal 38.441 euro bruto per jaar 35,82 procent belasting. Als je meer dan 38.441 euro verdiende, ging het tarief omhoog naar 37,48 procent. Dat tarief geldt voor inkomens tot 76.817 euro. Als je meer verdiende, moest je 49,5 procent betalen over het bedrag dat boven de limiet uitkomt.

In 2026 val je met een inkomen tot maximaal 38.883 euro nog in schijf 1. Daar geldt een tarief van 35,70 procent voor. Als je tussen de 38.883 en 79.137 euro verdient, val je in de tweede schijf en moet je meer betalen, namelijk 37,56 procent. Je moet bijna de helft afdragen vanaf een salaris van 79.137 euro.

Zorgverzekering en zorgtoeslag

De zorgpremie gaat dit jaar bij de grootste zorgverzekeraars niet omhoog. Dat heeft te maken met een meevaller in het Zorgverzekeringsfonds. Bijna de helft van de zorg uit het basispakket wordt uit dat fonds gefinancierd en er zit meer geld in dan verwacht.

Hoewel de zorgtoeslag in afgelopen jaren vaak toenam, is er nu juist sprake van een daling. De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden daalt met 2 euro per maand. Voor huishoudens met een toeslagpartner is de daling zelfs 4 euro. Dat betekent dat alleenstaanden in 2026 maximaal 129 euro en gezinnen maximaal 246 euro per maand zullen ontvangen.

Hoewel de maximale zorgtoeslag in 2026 daalt, worden de inkomensgrenzen wel verruimd. Daardoor kan een deel van de huishoudens dat niet de maximale toeslag ontvangt er toch licht op vooruitgaan. In 2026 geldt een inkomensgrens van 41.000 euro bruto per jaar voor zorgtoeslag. Mensen die 29.500 euro bruto per jaar of minder verdienen, krijgen het maximale bedrag van 129 euro zorgtoeslag per maand.

Meer mensen komen in 2026 in aanmerking voor huurtoeslag

In 2026 wordt de regeling rondom huurtoeslag minder strikt gekoppeld aan de huurprijs en meer aan de financiële situatie van de huurder. Daardoor komen meer mensen in aanmerking voor huurtoeslag.

In 2025 kon je alleen huurtoeslag krijgen als de maandelijkse huur niet meer bedraagt dan 900,07 euro of 477,20 euro als je jonger bent dan 23 jaar. Vanaf 2026 kunnen ook mensen met een hogere huur in aanmerking komen, zolang hun inkomen niet te hoog is en ze niet te veel vermogen hebben. Wel krijg je géén huurtoeslag over het deel van je huur dat boven de 900 euro uitkomt. Je kunt dan dus wel huurtoeslag krijgen, maar slechts deels. De vermogensgrens in 2026 is 38.479 euro voor alleenstaanden en 76.958 euro voor mensen met een toeslagenpartner.

Ook de manier waarop de huurtoeslag wordt berekend, verandert. In 2025 konden bepaalde servicekosten nog worden meegeteld, zoals schoonmaakkosten voor algemene ruimtes of verlichting in het trappenhuis. Vanaf 2026 kijkt de overheid alleen nog naar de kale huurprijs.

Hoeveel huurtoeslag je precies krijgt, hangt af van verschillende factoren. Allereerst je inkomen, dat niet te hoog mag zijn, maar ook met wie je samenwoont en hoe hoog de kale huur is. Vanaf een inkomen van 45.000 euro (3000 euro onder het modale salaris van 2026 volgens het CPB) krijg je slechts 2 euro huurtoeslag. Dat is een bedrag dat voor de Belastingdienst vaak te laag is om uit te keren.

Meer AOW

Omdat het minimumloon stijgt, worden ook de AOW-bedragen iets hoger. Mensen die alleen wonen en geen geregistreerd partner hebben, zien hun maandelijkse AOW van 1612,44 euro bruto naar 1637,57 euro bruto gaan. Dat komt netto neer op 1558,15 euro per maand (met loonheffingskorting) of 1266,65 euro per maand (zonder loonheffingskorting). Het maandelijkse vakantiegeld gaat van 100,39 euro bruto naar 106,55 euro bruto, waarvan het totaal in mei zal worden uitbetaald.

Ook gehuwden en samenwonenden zien hun maandelijkse AOW in 2026 stijgen. Zij gaan van 1103,97 euro bruto naar 1112,12 euro bruto, per persoon. Netto komt dat neer op 1067,70 euro (met loonheffingskorting) of 867,70 euro (zonder loonheffingskorting). Dat betekent dat zij niet meer 71,71 euro bruto per maand aan vakantiegeld sparen, maar 76,10 euro bruto.

Hoger bedrag belastingvrij sparen

Tot een bepaald bedrag kun je, zoals dat heet, heffingsvrij sparen. Dat houdt in dat je geen belasting over je spaargeld hoeft te betalen. In 2025 was de limiet 57.684 euro zonder een fiscaal partner en 115.368 euro met een fiscaal partner. Volgend jaar is dat bedrag verhoogd: 59.357 euro zonder fisaal partner 118.714 euro met fiscaal partner.

Eigenlijk zou het bedrag dat je belastingvrij kunt sparen volgend jaar minder hoog zijn: 51.396 euro zonder fiscaal partner en 102.792 euro voor fiscale partners. De Kamer zette vorige maand echter een streep door deze lastenverzwaring. In plaats van bij spaarders en beleggers wordt de rekening nu neergelegd bij mensen die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost. Zij verliezen versneld de korting die zij krijgen op het eigenwoningforfait, een belasting die huizenbezitters betalen. Zij zouden dit voordeel in 2048 definitief kwijtraken. Dat wordt nu zes jaar eerder.

Meer betalen voor stroom en gas

Huishoudens gaan volgend jaar iets hogere tarieven betalen voor elektriciteit en gas. Volgens brancheorganisatie Netbeheer Nederland gaan huishoudens en bedrijven met een aansluiting op het regionale elektriciteits- en gasnet een gemiddeld ruim 3 procent hogere rekening krijgen. Voor veel huishoudens zou dat betekenen dat hun tarief met ongeveer 2 euro per maand stijgt. De branchevereniging benadrukt dat de stijging per netbeheerder verschilt en ook afhankelijk is van de capaciteit van de aansluiting.

Verhoging van pensioenen in 2026

ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, verhoogt de pensioenen vanaf 1 januari. Hierbij zijn 3,1 miljoen mensen aangesloten. Vanaf 1 januari gaan de pensioenen voor mensen in die branche met 2,8 procent omhoog. De verhoging geldt voor alle gepensioneerden en iedereen die bij het fonds pensioen opbouwt of heeft opgebouwd.

