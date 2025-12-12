Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Thuiswerken blijkt vooral goed te zijn voor vrouwen

Thuiswerken is in veel landen inmiddels de norm, of hybride thuiswerken, maar wat doet het met onze mentale gezondheid? Onderzoekers van de Universiteit van Melbourne volgden meer dan 16.000 werknemers over een periode van twintig jaar en zochten het uit.

Wat blijkt? Thuiswerken is vooral goed voor vrouwen.

Mannen en vrouwen reageren anders op thuiswerken

Uit het onderzoek blijkt dat vooral een hybride model, het merendeel van de week thuiswerken en één of twee dagen op kantoor zijn, flink voordelen opleverde. Voor vrouwen met mentale klachten veroorzaakte dit een verbetering vergelijkbaar met een stijging van 15 procent in het inkomen van het huishouden.

Voor mannen had thuiswerken geen significant effect op de mentale gezondheid. Wel bleek dat lange reistijden naar het werk een negatieve impact hadden, vooral bij mannen die al last hadden van stress of mentale klachten.

Het draait niet alleen om reistijd

De onderzoekers benadrukken dat de voordelen van thuiswerken voor vrouwen niet alleen komen door het wegvallen van de reistijd.

Andere factoren spelen mee, zoals minder werkstress en de mogelijkheid om werk en gezin beter te combineren. Licht of incidenteel thuiswerken had geen merkbare effecten, en volledig thuiswerken kon niet goed worden onderzocht omdat relatief weinig vrouwen dat deden.

Belangrijk voor werkgevers en werknemers

Wie gevoelig is voor mentale klachten, profiteert het meest van flexibele werkafspraken. Voor hen kan thuiswerken een echte boost betekenen. Werknemers met een sterke mentale gezondheid merken minder effect, maar waarderen flexibiliteit nog steeds.

De onderzoekers adviseren om uitdagende taken op te pakken op de dagen dat je werkt op de plek waar je je het meest op je gemak voelt. Aan de werkgever geven ze het advies om hybride werkmodellen aan te bieden en rekening te houden met reistijd bij het bespreken van werkdruk. Ook beleidsmakers kunnen een rol spelen, bijvoorbeeld door beter openbaar vervoer en minder files mogelijk te maken.

