Regels rondom zorgtoeslag blijken onduidelijk, dit kan er allemaal invloed op hebben

Vier op de tien Nederlanders die zorgtoeslag ontvangen, heeft in het verleden geld moeten terugbetalen, zo blijkt uit onderzoek van ZorgKiezer. En dat is, onder meer, omdat er nog veel onduidelijkheid is rondom de regels. Niet alleen een salarisverhoging heeft namelijk invloed op de hoogte van de toeslag.

Uit het onderzoek onder 1000 Nederlanders blijkt dat het voor 66 procent van de mensen die zorgtoeslag moeten terugbetalen onverwacht kwam. In 19 procent van de gevallen leidde de terugbetaling tot financiële problemen. 40 procent van de respondenten moest een bedrag van 500 euro of meer terugbetalen. Hoewel bijna een derde (31 procent) van de respondenten aangeeft dat de regels rondom zorgtoeslag duidelijk zijn, zegt slechts een kwart (26 procent) precies te weten of zij zorgtoeslag moeten terugbetalen.

Niet alleen salarisverhoging heeft impact op zorgtoeslag

Waar gaat het mis? De meesten (80 procent) moesten zorgtoeslag terugbetalen vanwege een hoger inkomen dan dat ze vooraf hadden ingeschat. Zorgtoeslag wordt voornamelijk beïnvloed door je inkomen en vermogen. Bij één op de vijf speelde een verandering in de persoonlijke situatie een rol, zoals samenwonen of trouwen, een scheiding of een wijziging in de samenstelling van het huishouden, bijvoorbeeld door een verandering in het inkomen van een kind.

„Veel mensen denken dat alleen een salarisverhoging invloed heeft op hun zorgtoeslag, maar daarmee missen ze veel andere situaties”, zegt Wouter Heuvelink, woordvoerder bij ZorgKiezer. „Ook veranderingen in de privésituatie, zoals samenwonen, trouwen of juist uit elkaar gaan, kunnen gevolgen hebben. Dat is lang niet bij iedereen bekend.” Een verandering in je situatie, zoals een scheiding of een andere baan, moet je zo snel mogelijk doorgeven bij de Belastingdienst. Zo voorkom je dat je aan het eind van de rit moet terugbetalen.

De laagste inkomens in Nederland gingen er in de afgelopen 2,5 jaar op vooruit door hogere toeslagen, maar daardoor werden ze ook meer afhankelijk van het onvoorspelbare toeslagenstelsel. Steeds meer Nederlanders raken in financiële problemen doordat ze toeslagen moeten terugbetalen. Het aantal huishoudens met langdurige toeslagenschulden is sinds corona bijna verdrievoudigd. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS, op basis van cijfers van het CBS en de Belastingdienst.

Daling in 2026

Hoewel de zorgtoeslag in afgelopen jaren vaak toenam, is er nu juist sprake van een daling. De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden daalt met 2 euro per maand. Voor huishoudens met een toeslagpartner is de daling zelfs 4 euro. Dat betekent dat alleenstaanden in 2026 maximaal 129 euro en gezinnen maximaal 246 euro per maand zullen ontvangen.



Hoewel de maximale zorgtoeslag in 2026 daalt, worden de inkomensgrenzen wel verruimd. Daardoor kan een deel van de huishoudens dat niet de maximale toeslag ontvangt er toch licht op vooruitgaan. In 2026 geldt een inkomensgrens van 41.000 euro bruto per jaar voor zorgtoeslag. Mensen die 29.500 euro bruto per jaar of minder verdienen, krijgen het maximale bedrag van 129 euro zorgtoeslag per maand.



Daarrbij gaat de zorgpremie dit jaar bij de grootste zorgverzekeraars niet omhoog. Dat heeft te maken met een meevaller in het Zorgverzekeringsfonds. Bijna de helft van de zorg uit het basispakket wordt uit dat fonds gefinancierd en er zit meer geld in dan verwacht.

