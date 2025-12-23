Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit zijn de meest populaire eindcijfers voor het Oudejaarslot

Nederlanders staan bekend als nuchter, maar rond de jaarwisseling blijkt dat beeld toch te wankelen. Bij het kiezen van eindcijfers voor de Oudejaarsloterij laat een grote groep zich leiden door bijgeloof. Dat blijkt uit een enquête onder ruim duizend mensen die dit jaar hebben meegespeeld of dat van plan zijn.

Vier op de tien deelnemers zeggen hun eindcijfers te kiezen op basis van een geluksgetal of een persoonlijk getal, zoals een geboortedatum, huisnummer of een datum die met een dierbare te maken heeft. Willekeur speelt ook een rol, maar rationele overwegingen zoals kansberekening blijven duidelijk in de minderheid.

Metro sprak eerder met econoom Ruud Koning over het vergroten van je winkans tijdens de Oudejaarsloterij.

Favoriete eindcijfers

Van de mensen die bewust hun eindcijfers kiezen, is het getal 7 veruit het populairst. Bijna drie op de tien spelers gaat voor dat cijfer. Ook 8 en 3 doen het goed. Het minst geliefd is 0, dat relatief vaak met pech wordt geassocieerd. 13 blijft het klassieke ongeluksgetal, al is het opvallend genoeg wel de populairste combinatie als twee eindcijfers mogen worden gekozen.

Volgens UvA-hoogleraar Frenk van Harreveld, gespecialiseerd in bijgeloof, is dat geen toeval. Bij onzekerheid, zoals bij kansspelen, zoeken mensen houvast. Bijgeloof geeft het gevoel iets van controle te hebben, ook al weten de meeste spelers dat het de uitkomst niet echt beïnvloedt.

Jongeren opvallend bijgelovig

Bijgeloof blijkt vooral sterk onder jongere spelers. In de groep van 18 tot en met 34 jaar kiest bijna acht op de tien zelf één of twee eindcijfers. Bij 55-plussers is dat nog maar de helft. Oudere spelers laten de keuze vaker over aan toeval, terwijl jongeren juist vaker een persoonlijk of geluksgetal gebruiken.

Ook tussen mannen en vrouwen zijn verschillen te zien. Mannen kiezen iets vaker willekeurig of voor algemene geluksgetallen, vrouwen gaan juist vaker voor cijfers met een persoonlijke betekenis.

Noord en zuid denken anders

Zelfs regionaal lopen de voorkeuren uiteen. Spelers uit Groningen, Friesland en Drenthe kiezen beduidend minder vaak voor het populaire getal 7 dan spelers uit andere delen van het land. In Brabant en Limburg wordt het getal 13 juist sterker met pech geassocieerd dan in het noorden.

Het onderzoek, uitgevoerd door Markteffect in opdracht van MeneerCasino.com, laat zien dat bijgeloof springlevend is. Niet direct omdat mensen echt denken dat het hun winkans vergroot, maar omdat het gevoel van ‘baat het niet, dan schaadt het niet’ blijkbaar lastig te weerstaan is als er miljoenen op het spel staan.

