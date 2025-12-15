Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Oplichters passen nu ook truc met vacatures toe, zo herken je ’t

Nepvacatures via WhatsApp, e-mail en sociale media nemen razendsnel toe. De kans is groot dat je er zelf ook mee te maken krijgt. Oplichters doen zich daarbij regelmatig voor als medewerkers van Indeed, ’s werelds grootste vacaturesite. Dat gebeurt volledig buiten Indeed om.

Om werkzoekenden te helpen fraude sneller te herkennen, wijst Indeed op vier veelvoorkomende manieren van nepvacatures en geeft het praktische tips om niet in de val te trappen.

Vacaturefraude explodeert

Het aantal meldingen van vacaturefraude is het afgelopen jaar fors gestegen. Bij de Fraudehelpdesk ging het om 186 meldingen begin dit jaar, tegenover 3112 meldingen nu. Dankzij AI kunnen fraudeurs steeds geloofwaardiger communiceren.

In combinatie met grote datalekken is het voor oplichters eenvoudiger dan ooit om mensen gericht te benaderen. Zelfs ervaren professionals worden daardoor soms misleid.

Zo herken je nepvacatures

1. De WhatsApp-recruiter die je ‘meteen wil aannemen’

Krijg je plots een bericht van een onbekend nummer dat zegt dat jouw cv ‘perfect past bij een nieuwe functie’? Dan is dat een duidelijk waarschuwingssignaal. Vacaturesites zoals Indeed nemen vrijwel nooit zelf contact op via WhatsApp, sms of sociale media.

Wat kun je doen?

Deel geen persoonsgegevens en verbreek direct het contact.

2. De thuiswerkbaan die te mooi klinkt om waar te zijn

Berichten over thuiswerk met extreem hoge beloningen, vage functieomschrijvingen en geen duidelijk bedrijfsadres duiken steeds vaker op. Oplichters spelen in op de wens van flexibiliteit en snel geld verdienen.

Wat kun je doen?

Verbreek het contact en deel geen gegevens. Als het te mooi klinkt om waar te zijn, is dat het meestal ook.

3. De sollicitatiemail vanaf een vaag e-mailadres

Grote, gevestigde bedrijven mailen vrijwel altijd vanaf een eigen bedrijfsdomein. Krijg je een sollicitatiebericht vanaf een algemeen e-mailadres zoals Gmail of Outlook? Dan is het goed om extra op te letten.

Wat kun je doen?

Vraag om communicatie via een officieel bedrijfsdomein. Is dat niet mogelijk, verbreek dan het contact.

4. De ‘betaal-eerst’-constructie

Moet je eerst geld overmaken voor een training, cursus of apparatuur voordat je kunt beginnen? Dat is een klassiek voorbeeld van vacaturefraude. Een betrouwbare werkgever vraagt nooit om vooraf te betalen.

Wat kun je doen?

Betaal niets, beëindig het gesprek en doe aangifte als je al gegevens hebt gedeeld of geld hebt overgemaakt.

Waarom trappen mensen toch in nepvacatures?

Oplichters spelen via nepvacatures slim in op emoties zoals hoop, onzekerheid en de wens om snel vooruit te komen. Zeker als je actief op zoek bent naar werk, ben je gevoeliger voor berichten die urgentie uitstralen of beloven dat je profiel ‘perfect’ is.

Daardoor gaan alarmbellen soms pas laat af.

Zo blijf je volgens Indeed veilig

Stop direct het contact als je een bericht niet vertrouwt;

Klik niet op verdachte links;

Deel nooit persoonsgegevens of financiële informatie;

Neem contact op met de politie bij financiële schade of misbruik van data;

Informeer je bank als je betaalgegevens hebt gedeeld;

Meld verdachte vacatures bij Indeed;

Beveilig je accounts, scan je apparaten en wijzig wachtwoorden bij twijfel.

