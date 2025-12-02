Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel jaren werken Nederlanders langer en in goede gezondheid door

Ook op latere leeftijd nog fluitend naar je werk gaan: het gebeurt steeds vaker. Nederlanders werken langer door en doen dat meestal in goede gezondheid.

Dat wijst onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit.

Nederlanders werken langer en in gezondere staat door

Niemand in Europa werkt langer door dan de Nederlander. In totaal werken Nederlanders gemiddeld ruim zes jaar langer dan het EU-gemiddelde. Door veranderingen in het pensioenbeleid, zoals een hogere AOW-leeftijd en het afschaffen van vroegpensioenregelingen, werken mensen hier langer door dan 10 jaar geleden. De gemiddelde leeftijd om met pensioen te gaan was in 2006 60,9 jaar, nu 66,1 jaar.

En dat gaat in de meeste gevallen goed, dat wil zeggen: de meeste mensen zijn op latere leeftijd nog lichamelijk en mentaal in staat om hun werk uit te voeren. Het RIVM bestudeerde voor dat onderzoek in 2010, 2015 en 2019 werkenden die 55 jaar of ouder waren. De groep uit 2010 werkte gemiddeld nog 8,5 jaar door, terwijl de 55-jarigen uit 2019 naar verwachting nog 11 jaar doorwerken. „Dat betekent dat deze laatste groep gemiddeld 2,5 jaar langer werkt dan de groep uit 2010.” Volgens het Rijksinstituut werken deze mensen de 2,5 jaar die zij extra werken, gemiddeld in goede fysieke en mentale gezondheid.

👇 Meeste mensen willen eerder met pensioen Veel mensen willen overigens wel stoppen, maar kunnen het financieel niet bolwerken. Volgens eerder onderzoek van Wijzer in Geldzaken geeft 57 procent van de werkenden aan dat ze eerder met pensioen zouden willen dan de AOW-leeftijd van 67 jaar, maar dat ze verwachten daar pas op dat moment financieel toe in staat te zijn.

Groepen die extra aandacht vereisen

Er blijft wel extra aandacht nodig voor groepen die niet kunnen blijven werken, bijvoorbeeld mensen met weinig opleiding of met een zwaar beroep, zoals in de (land)bouw, industrie en het onderwijs. Zij werken vaker langer door in slechte gezondheid.

Mensen met fysiek zwaar werk, werken ongeveer een jaar langer terwijl ze zich daartoe minder goed in staat voelen, dan mensen die lichter werk doen. Dat geldt ook voor werkenden met emotioneel zwaar werk, met weinig zelfstandigheid of weinig steun van collega’s.

„Werkgevers en de overheid kunnen daar een belangrijke rol in spelen”, aldus het Rijksinstituut. „Bijvoorbeeld door te helpen het werk te verlichten, gerichte ondersteuning te geven aan deze mensen, of hen de mogelijkheid te geven om eerder te stoppen met werken.”

Vanaf 55 jaar werken deze mensen op dit moment gemiddeld 1,5 jaar in slechte gezondheid en 2,5 jaar met minder werkvermogen.

