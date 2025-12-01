Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlanders laten tot 540 euro liggen, zo krijg je ’t alsnog

Het is overstapseizoen. Toch drukt een groot deel van de Nederlanders elk jaar braaf op de verlengknop van hun energieleverancier. Maar op het verlengaanbod toehappen is bijna nooit voordelig, blijkt uit onderzoek. Als je overstapt, kan dat zomaar honderden euro’s per jaar schelen.

Onderzoek van Keuze.nl wijst uit dat overstappen naar een andere leverancier in 95 procent van de gevallen goedkoper is dan verlengen, met uitschieters tot 540 euro per jaar. Ook vorig jaar bleek uit onderzoek dat verlengen doorgaans niet het beste idee is.

Overstappen scheelt honderden euro’s

Keuze.nl vergeleek het verlengaanbod van verschillende huishoudens en leveranciers met de goedkoopste aanbieding in de vergelijker op dat moment (november 2025). Daaruit blijkt dat je bij één jaar verlengen het meeste geld laat liggen. In geen enkel onderzocht geval was het verlengaanbod van één jaar goedkoper dan overstappen naar een andere leverancier.

Het prijsverschil tussen verlengen en overstappen ligt tussen de 339 en 540 euro per jaar, afhankelijk van je verbruik en het aanbod van de leverancier. Ruim driekwart van dit verschil komt door cashbacks voor nieuwe klanten en de rest door lagere energietarieven.

Ook bij twee- en driejarige contracten is het verlengaanbod doorgaans niet goedkoper dan overstappen. Het verschil is wel iets kleiner dan bij éénjarige contracten, omdat de cashback bij twee- en driejarige contracten lager is en over meerdere jaren wordt uitgespreid. Bij tweejarige contracten is het verschil tussen 241 en 330 euro per jaar. Bij driejarige contracten is het verschil tussen de 62 en 457 euro per jaar. In slechts één geval, een driejarig aanbod, was verlengen voordeliger dan overstappen. Dat kwam omdat de stroomtarieven gunstig waren.

Wanneer kun je verlengen?

Als je vaste contract bijna afloopt, krijg je van je energieleverancier een verlengaanbod. Meestal verschijnt dat twee à drie maanden van tevoren in de app of in je mail. Heb je een variabel contract, dan staat er vaak voortdurend een verlengaanbod voor je klaar. Op dit moment hebben ongeveer drie miljoen huishoudens in Nederland zo’n contract. Die zouden in principe vandaag nog kunnen overstappen.

Veel Nederlanders blijven, doorgaans uit gemak, jarenlang bij dezelfde energieleverancier. Een verlengaanbod is meestal een contract met hogere tarieven en lagere cashback dan nieuwe klanten krijgen voorgeschoteld, met bovendien geen welkomstkorting. Dat zit zo: leveranciers maken vaak geen winst op nieuwe klanten en via het verlengaanbod proberen ze dat daarna alsnog.

Dit jaar krijgen extra veel huishoudens een verlengaanbod. Dat komt onder meer omdat veel driejaarscontracten uit de energiecrisis aflopen. Overstappen is in principe zo gepiept: de nieuwe leverancier regelt de overstap en zegt je oude contract op.

