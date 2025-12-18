Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kerst is een dure maand, maar wat geven we gemiddeld uit?

Kerst is een dure maand. Denk aan de feestmaaltijd, met voor-, hoofd- en nagerecht, dure champagne, cadeaus en familiebezoekjes, en eventueel cadeautjes onder de kerstboom. Maar hoeveel zijn we nu gemiddeld kwijt met kerst?

Uit nieuw onderzoek blijkt dat wij Nederlanders, die bekend staan als zuinig volk, verrassend veel uitgeven tijdens de feestdagen. Wel zijn we nog steeds een stuk zuiniger dan de meeste andere landen.

Maar we zijn wel steeds meer eisen gaan stellen. Denk maar aan luxe gangendiners in sterrenrestaurants, net als een flinke stapel cadeaus voor de kinderen en eventueel kleinkinderen. Inmiddels zijn de uitgaven per Nederlands huishouden opgelopen tot gemiddeld 621 euro. Dat blijkt uit onderzoek van WorldRemit, dat de kerstbestedingen wereldwijd in kaart bracht. Dat schrijft platform Upcoming.

Nederland staat qua kerstuitgaven in de top 10

Het zal je dan ook niet verbazen dat Nederland – weliswaar onderaan – qua kerstuitgaven in de top 10 staat. In Italië geeft men gemiddeld 795 euro uit aan kerst, in Spanje is dat 701 euro en in Mexico zijn de kerstuitgaven gemiddeld 996 euro. Dat is dan nog relatief bescheiden, als je dat vergelijkt met landen als Canada waar een gemiddeld gezin maar liefst 1600 euro uitgeeft aan kerstaankopen en diners.

En waar besteden we ons geld dan precies aan, vraag je je dan wellicht af. Van de 621 euro die een gemiddeld gezin uitgeeft aan kerst, gaat het grootste deel, zo’n 309 euro, naar cadeaus. Daarna volgen eten en drinken, daaraan wordt gemiddeld 184 euro besteed, en vervolgens de versiering, waar je zo’n 128 euro voor neer moet tellen. Een kerstboom mag natuurlijk niet ontbreken, maar ook verlichting, hangers en tafeldecoratie.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties