Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De kans dat je een forse loonsverhoging krijgt, is steeds kleiner (en dit is waarom)

Mensen die hopen volgend jaar een leuk extraatje op hun loonstrookje te zien, komen waarschijnlijk bedrogen uit. De kans op een forse loonsverhoging wordt namelijk steeds kleiner, zo blijkt uit nieuwe cijfers van werkgeversvereniging AWVN.

De reden? Economische onzekerheid en oplopende kosten. Bedrijven zijn steeds minder bereid om de lonen fors te verhogen vanwege de economische onzekerheid. Verder hebben werkgevers te maken met oplopende kosten, waardoor er weinig geld overblijft om te investeren.

Eerdere CAO’s

De gemiddelde loonstijging over de eerste elf maanden van dit jaar komt uit op 3,9 procent, zo laten de cijfers van AWVN zien. In november gingen de lonen 3,4 procent omhoog. In totaal werden er vijftien cao’s afgesloten voor 260.000 werknemers.

Volgens een woordvoerder van AWVN werd het gemiddelde echter flink omhoog getrokken door twee cao’s in het primair en voortgezet onderwijs. Daar gaan werknemers er bijna 6 procent op vooruit in anderhalf jaar tijd. „Maar de loonstijging blijft aan de hoge kant en daar moet iets aan veranderen. Met andere woorden: de stijgingen tot nu toe zijn hoog, maar werkgevers willen dat komende cao’s een duidelijk lager tempo laten zien.”

Minder bereidheid voor forse loonsverhoging

Dat bedrijven steeds minder bereid zijn om de lonen flink te verhogen, blijkt ook uit de Arbeidsvoorwaardennota 2026 van werkgeversorganisaties AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland. Daarin geven zij hun jaarlijkse advies aan cao-onderhandelaars. „De gemiddelde loonafspraak moet komend jaar veel lager zijn dan in de afgelopen jaren. In deze onzekere tijden moeten loonafspraken weer gaan passen bij de financiële draagkracht van een onderneming of sector”, aldus de werkgeversclubs.

Toch blijft vakbond FNV vasthouden aan een looneis van 6 procent. „Dat is niet houdbaar”, zegt de AWVN-woordvoerder. Hij verwijst naar belangrijke ontwikkelingen in de chemiesector, de financiële sector en de financiële dienstverlening. „In de chemie zien we faillissementen en wordt de productiecapaciteit afgebouwd. Verder zien we steeds meer reorganisaties in de financiële sector.”

Versnelde loondaling door AI

Pensioenuitvoerder APG maakte deze week nog bekend ruim 2030 duizend voltijdbanen te gaan schrappen. Ook ABN AMRO kondigde onlangs een flinke reorganisatie aan, waardoor voor 2028 zo’n 5200 banen zullen verdwijnen. „Deze ontwikkelingen zien we inmiddels ook in de industrie en de zakelijke dienstverlening”, zo stelt de woordvoerder van AWVN. Volgens Hugo Erken, econoom bij Rabobank, hebben de loonsverhogingen hun piek bereikt in de zomer van 2024. Hij verwacht dat de lonen volgend jaar met 4,3 procent zullen stijgen en dat in 2027 de loonstijging op 3,3 procent uitkomt.

„Dat blijft aan de hoge kant vergeleken met de verwachte inflatie – 2,5 en 2 procent in komende jaren – en het zal per bedrijfstak verschillen hoe de loongroei eruit komt te zien. De krapte op de arbeidsmarkt houdt aan en de vergrijzing zet door”, zo stelt Erken. „Verschillende sectoren staan te springen om personeel en zijn bereid tot een flinke loonsverhoging om mensen aan te trekken of te behouden. Aan de andere kant zien we door de opkomst van AI dat er banen verdwijnen. Dat kan de loondaling versnellen.”

Loonkloof krimpt verder, maar gelijk is het nog lang niet.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties