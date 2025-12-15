Deel dit artikel: Share App Mail Pin

iDEAL verdwijnt binnenkort, zo betaal je straks online

Het oude vertrouwde betalingssysteem iDEAL verdwijnt binnenkort. Wat ga je daarvan merken en wat komt ervoor in de plaats?

iDEAL is van Nederlandse bodem en werd in 2005 in het leven geroepen. Het systeem was jarenlang in handen van de drie Nederlandse banken ING, Rabobank en ABN AMRO, die de betaalmethode bij Currence hadden ondergebracht. Dagelijks worden er ongeveer 4 miljoen iDEAL-transacties gedaan.

In 2023 werd het Nederlandse betalingssysteem overgenomen door het European Payments Initiative (EPI). Dat is een samenwerkingsverband van banken en betalingsinstellingen uit verschillende Europese landen. Een nieuwe betaalmethode zou broodnodig zijn, omdat Europa te afhankelijk is van niet-Europese initiatieven als Visa, Mastercard en Paypal. Ook is het Europese betaalverkeer versnipperd door eigen systemen, zoals Bancontact in België en Paylib in Frankrijk.

iDEAL maakt plaats voor Wero

iDEAL is de basis van een nieuwe digitale portemonnee, genaamd Wero. Wero zou de manier waarop mensen betalen, volledig moeten „herdefiniëren”. Het voordeel is dat je straks ook bij webshops over de grens kunt betalen met je bankpas. Op termijn zou je er ook meer mee kunnen dan alleen afrekenen, zoals betaalverzoeken sturen en contactloos betalen. Op 1 januari 2026 begint de overgangsfase van iDEAL naar Wero. De afgelopen jaren werd iDEAL wel al vernieuwd. Wero is al live in Duitsland, België en Frankrijk.

Als gebruiker hoef je in principe niets te doen. Je kunt Wero straks gebruiken via de app van je eigen bank of via een losse Wero-app, die je koppelt aan je bankrekening. De betaling zelf verloopt via een directe bankoverschrijving. Dat is net als bij iDEAL. Er verandert dus weinig aan het betalen zelf. Je tikt op betalen, kiest voor Wero, keurt de betaling goed en voilà, je hebt betaald. Eerst zullen zowel Wero als iDEAL in de lijst van betaalmethodes staan, maar uiteindelijk blijft alleen Wero over. Dat is naar verwachting tussen eind 2026 en begin 2027, maar uiterlijk eind 2027.

