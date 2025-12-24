Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Huishoudens houden meer over: inkomen stijgt, maar belastingen en hypotheekschuld ook

Nederlanders hebben iets meer rek in de portemonnee. Het beschikbare inkomen was in in het derde kwartaal van dit jaar in doorsnee 3,5 procent meer dan in dezelfde periode een jaar terug. Dat komt vooral door een stijging van de cao-lonen van werknemers en hogere sociale uitkeringen. Anderzijds liepen ook de belastingen, sociale premies en hypotheekschuld op.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het effect van prijsstijgingen is er al vanaf gehaald.

Inkomen en uitkeringen stegen

Het inkomen van zowel werknemers als zelfstandigen lag hoger dan in het derde kwartaal van 2024. De totale beloning van werknemers groeide met 6,6 procent, meldt het statistiekbureau. De cao-lonen waren vorig kwartaal 4,6 procent hoger.

💶 Wat is het beschikbare inkomen? Het beschikbare inkomen is het bedrag dat een huishouden overhoudt na aftrek van de belastingen en andere verplichte inhoudingen van het bruto-inkomen.

De stijging van de uitkeringen bedroeg 4,7 procent. Dat komt volgens het CBS vooral omdat uitkeringen vaak zijn gekoppeld aan het minimumloon, dat met 5,3 procent toenam ten opzichte van een jaar eerder.

Huishoudens moesten volgens het CBS afgelopen kwartaal ook ruim 5 procent meer belastingen en sociale premies betalen. Toch bleef er onderaan de streep dus meer over.

Hypotheekschuld toegenomen

Ook meldt het CBS dat de hypotheekschuld is toegenomen. In het derde kwartaal ging het om een groei van 12,7 miljard euro tot 924,2 miljard euro. „De hypotheekschuld loopt sterker op dan vorig jaar doordat de huizenprijzen in het derde kwartaal hoger lagen dan een jaar eerder en er meer woningen werden verkocht”, aldus het statistiekbureau.

De prijzen blijven naar verwachting namelijk ook in 2026 stijgen, schreef Metro vorige week, al is dat minder fors dan dit jaar. Eind 2026 zouden de huizenprijzen gemiddeld rond de 500.000 euro liggen, een stijging van ongeveer 3,5 procent ten opzichte van het einde van dit jaar.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties