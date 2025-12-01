Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoe staat het met de energieprijzen? ‘Dit niveau hebben we in jaren niet gezien’

De energieprijzen zijn momenteel gedaald naar het laagste punt sinds 2021. Huishoudens betalen deze maand voor een nieuw contract gemiddeld 0,262 euro per kWh stroom en 1,227 euro per kubieke meter gas. Ondertussen blijven mensen met zonnepanelen balen van terugleverkosten die zij moeten betalen.

De huidige energieprijzen laten een daling zien van 3,6 procent (stroom) tot 8 procent (gas) ten opzichte van januari. Bij sommige leveranciers is de gasprijs met bijna 20 cent per kuub gedaald. Dat blijkt uit een prijsanalyse van Energievergelijk.nl.

Vooral de vaste contracten laten een scherp verschil in energieprijzen zien ten opzichte van begin dit jaar. Daardoor kunnen consumenten die nu een nieuw contract kiezen aanzienlijk minder geld kwijt zijn dan in 2024 en het begin van 2025.

Vanmorgen meldde Metro hoe je ook simpel geld kunt ‘verdienen’ aan overstappen naar een andere energieleverancier. Het gaat dan om uitschieters tot 540 euro per jaar.

Structurele daling energieprijzen

De markt laat al geruime tijd een neerwaartse trend zien. Zowel variabele als vaste contracten zijn geleidelijk goedkoper geworden. Bij sommige leveranciers ligt de stroomprijs nu meerdere centen per kWh lager dan in januari, terwijl de gasprijs in bepaalde contracten met bijna 20 cent per m³ is gedaald. Bij de grootste prijsdalers komt dat neer op dalingen van ongeveer 5 tot 10 procent voor stroom en ruim 12 tot 15 procent voor gas.

🔌 Voorspellen van energieprijzen Hoe hoog of laag de energieprijzen volgend jaar zullen zijn, blijkt een kwestie van voorspellen en partijen zijn het (blijkbaar) niet altijd eens. Half november blikte ING alvast vooruit naar 2026 en deskundigen meldden dat we een meevaller in onze portemonnee kunnen verwachten. Je ziet dat in de video hierboven. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) deed afgelopen week nog een voorspelling. Wat denk je dat ACM voorziet? ‘In 2026 iets hogere tarieven voor elektriciteit en gas’.

Waarom zijn de energieprijzen nu relatief laag?

„De energieprijzen staan op een niveau dat we in jaren niet hebben gezien”, zegt energie-expert Koen Kuijper. „Voor veel huishoudens betekent dit dat het opnieuw vastzetten van een contract nu aanzienlijk goedkoper uitvalt. De markt is duidelijk in rustiger vaarwater terechtgekomen, en dat vertaalt zich direct naar lagere tarieven.”

De gasprijs op de Amsterdamse beurs staat nu, net als in de voorafgaande maanden, op een stabiel en laag niveau. De prijs was de afgelopen periode al opvallend constant, maar is in november nog iets verder gedaald (en zal dat ook deze maand doen). Dat komt vooral door het verhoogde aanbod van vloeibaar gas (LNG). Europa is daardoor minder afhankelijk van pijpleidingleveringen en prijsschommelingen op de wereldmarkt worden gedempt.

Het bredere geopolitieke klimaat speelt volgens Energievergelijk en expert Kuijper ook mee. Denk aan recente gesprekken richting een vredesproces in Oekraïne. Dergelijke ontwikkelingen brengen doorgaans meer rust op de energiemarkt en kunnen de neerwaartse prijsdruk versterken.

Terugleverkosten zonnepanelen: doorn in het oog

Terugleverkosten blijven voor veel huishoudens met zonnepanelen een bron van ergenis. In 2025 zijn deze kosten opnieuw gestegen, waardoor de uiteindelijke besparing onder druk staat. Hoewel deze tarieven fors kunnen oplopen, hebben ze geen directe invloed op de marktprijzen voor stroom.

De stijging komt omdat energieleveranciers de grote hoeveelheden teruggeleverde zonnestroom zo kostendekkend kunnen verwerken. Koen Kuijper: „De verschillen tussen leveranciers worden groter en veel huishoudens schrikken van de impact op hun maandlasten. Een verkeerde keuze kan inmiddels tientallen euro’s per maand schelen.”

Reacties