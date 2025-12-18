Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geldzaken thuis nog lang niet eerlijk verdeeld: dit is het verschil tussen partners

Samenwonen betekent dat partners samen vaste lasten en andere zaken betalen, maar in de praktijk ligt die verantwoordelijkheid nog vaak bij één persoon. En die verdeling is opvallend traditioneel. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Wie beheert de huishoudkas?’ van De Nederlandsche Bank (DNB) en Wijzer in geldzaken.

Vrouwen houden zich vooral bezig met de dagelijkse uitgaven, terwijl mannen vaker de grote financiële knoppen bedienen. Zo beheert 27 procent van de vrouwen altijd de boodschappenpot, tegenover 8 procent van de mannen. Andersom zijn mannen juist vaker verantwoordelijk voor verzekeringen, belastingen en de huur of hypotheek. Daar loopt het verschil op tot meer dan 20 procentpunt.

Eén financiële regelaar in huis

In veel huishoudens is er één financiële specialist. Voor zaken als belastingen, verzekeringen en de hypotheek zegt meer dan de helft dat één partner alles regelt. Dat lijkt efficiënt, maar brengt ook risico’s met zich mee.

Christian Meijer, hoofd van Wijzer in geldzaken, waarschuwt daarvoor: „Als de verantwoordelijkheid voor betaaltaken bij één partner ligt, kan dat risico’s met zich meebrengen. Bij een relatiebreuk, ziekte of overlijden kan de andere partner kwetsbaar zijn als deze betaaltaken niet eenvoudig kan overnemen. Het plotseling moeten oppakken van onbekende taken zet de financiële redzaamheid onder druk, zorgt voor stress en kan zelfs tot geldproblemen leiden.”

Opvallend is dat die taakverdeling vaak nauwelijks verandert. Acht op de tien stellen geven aan dat hun verdeling er nog precies zo uitziet als toen ze net gingen samenwonen.

Wie betaalt, bepaalt

Wie de betalingen doet, heeft vaak ook meer invloed op het huishouden en beslissingen. Uit het onderzoek blijkt dat de partner die de meeste financiële taken uitvoert, meer zeggenschap heeft over financiële beslissingen in het huishouden.

Tegelijk denkt driekwart van de respondenten dat ze de taken van hun partner wel zouden kunnen overnemen. De onderzoekers plaatsen daar een kanttekening bij: dat optimisme is niet altijd realistisch.

Verschil in betaalkennis

Volgens Carin van der Cruijsen, onderzoeker bij DNB, gebeurt het vastroesten van financiële taken zelden bewust. „Bij 80 procent van de stellen ziet de betaaltaakverdeling er hetzelfde uit als toen ze net samenwoonden. Factoren als tijd, karakter en kennis blijken van invloed op de totstandkoming van die verdeling.”

Die kennis speelt een belangrijke rol. Hoe groter het verschil in financiële kennis tussen partners, hoe vaker de meest ervaren partner de geldzaken naar zich toe trekt. En dat vergroot het verschil weer.

Van der Cruijsen: „In ons onderzoek zien we dat hoe groter het verschil in betaalkennis tussen partners is, hoe vaker de partner met de meeste kennis de betaaltaken op zich neemt. Het is slim om je kennis over betalen bij te houden en goed op de hoogte te zijn van de betalingen die je partner doet. Zo kun je betaaltaken eenvoudiger van elkaar overnemen.”

Jongeren iets gelijker, maar nog niet gelijk

Bij jongere stellen is wel een lichte verschuiving zichtbaar. Partners onder de 35 jaar verdelen financiële taken vaker gelijk dan oudere generaties. Toch blijven ook daar traditionele rollen herkenbaar.

De conclusie: geldzaken lopen thuis vaak soepel, tot het ineens misgaat. Meekijken, meedoen en af en toe wisselen van taken is misschien niet romantisch, maar kan later een hoop stress schelen.

