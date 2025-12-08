Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Er is geen Tijdelijk Noodfonds Energie meer, zo krijg je toch ondersteuning

De pot voor het Tijdelijk Noodfonds Energie was eerder dit jaar in een oogwenk leeg. Dat fonds keert niet meer terug, maar er is deze winter wel een andere ondersteuning voor mensen die hun energierekening niet kunnen betalen.

Uit cijfers van CBS en TNO blijkt dat ruim zes procent van alle Nederlandse huishoudens worstelt met het betalen van de gas- en stroomrekening. Dat zijn in totaal zo’n 510.000 woningen. Als de prijzen net zo snel stijgen als in 2022, lopen nog eens 1 miljoen huishoudens het risico de energiekosten niet te kunnen betalen.

Tijdelijk Noodfonds Energie

De afgelopen jaren stelde de overheid samen met energiebedrijven geld beschikbaar via het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het budget voor dit jaar is echter al op. Het loket moest vanwege de vele aanvragen na een week alweer sluiten. 115.000 huishoudens kregen hulp. Zij kregen een half jaar lang gemiddeld 80 euro per maand. Meer mensen grepen mis: zo’n 150.000 mensen in ons land kregen geen hulp, terwijl ze daar wel recht op zouden hebben.

Het noodfonds houdt dit jaar op met bestaan. Er komt uiteindelijk een permanent vangnet, maar daarvan gaat het loket op zijn vroegst in de winter van 2026/2027 open. Dat is een meerjarig publiek fonds voor huishoudens die de energierekening niet kunnen betalen, in combinatie met hulp bij de verduurzaming van woningen. Daarmee hoopt het kabinet de energiekosten structureel terug te schroeven.

Er is een bedrag van 340 miljoen euro beschikbaar in het nieuwe fonds. Dat is 105,25 miljoen euro meer dan aanvankelijk de bedoeling was. Het kabinet heeft besloten bij de aanvraag van het Europese sociaal klimaatfonds sterker in te zetten op hulp bij energiearmoede.

Gemeenten springen bij

Voor de ruim 150.000 mensen die buiten de boot vielen bij de aanvraag van het Tijdelijk Noodfonds Energie, is er alsnog een oplossing bedacht. Gemeenten gaan bijspringen voor inwoners die hun energierekening niet kunnen betalen. Zij kregen dit jaar 30 miljoen euro extra van de overheid. Dat is niet alleen bedoeld als ruggesteun voor mensen met geldzorgen, maar ook om mensen te helpen met verduurzamen. Het geld kan dus bijvoorbeeld voor isolatiemaatregelen zijn, maar ook voor adviezen om energie te besparen, van bijvoorbeeld een coach. Op de website van je gemeente staat hierover het nodige uitgelegd.

