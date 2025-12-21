Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Financiële fout: ‘Boekte een ticket met mijn laatste beetje spaargeld, maar miste de vlucht vanwege file’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Carlo (36), die dacht een zorgeloze kerstvakantie te boeken met zijn laatste spaargeld, maar volledig van een koude kermis thuiskwam. Nicole van Roekel van spaarplatform Raisin geeft tips.

Carlo (36): „2025 was een zwaar jaar. Mijn relatie liep stuk, mijn werk slokte me op en ik voelde me compleet uitgeput. Het idee om kerst in Nederland door te brengen, tussen de drukte en het constante geroezemoes van familie, gaf me al stress. Ik móést er even tussenuit. Daarom besloot ik mijn laatste spaargeld te besteden aan een vlucht naar een zonnige bestemming. Even opladen, even niks: alleen zon, zee en rust.

File richting vliegveld

Alles leek geregeld. Mijn vlucht stond op 15 december gepland en ik had mijn koffers al dagen van tevoren ingepakt. Ik kon niet wachten. Maar op de ochtend van vertrek sloeg het noodlot toe: een gigantische file op de snelweg richting het vliegveld. Ik zag de minuten wegtikken en voelde mijn hart in mijn keel kloppen. Ik bleef hopen dat ik de vlucht net zou redden… maar dat gebeurde niet.

Ik miste mijn vlucht. Het deed ongelooflijk veel pijn. Dit was mijn laatste spaargeld: een ticket voor een andere vlucht zat er niet in. Mijn droomvakantie eindigde nog voordat hij begonnen was. Alles wat ik wilde, ontsnappen aan het zware jaar, opladen, weg van alle problemen en vooral: weg van kerst in Nederland, verdween in één klap.

Kerst moet nog beginnen

En nu zit ik hier, terwijl kerst nog moet beginnen. Geen zon, geen strand en geen rust. Alleen het vooruitzicht van een traditioneel kerstdiner met mijn familie, waar ik totaal geen zin in heb. Mijn bankrekening is leeg, mijn humeur belabberd en de motivatie om straks ‘gezellig’ te doen is nergens te bekennen.

Het voelt als een perfecte storm van pech en slechte timing. Ik had alles gepland op basis van hoop en verlangen, maar niet aan praktische dingen gedacht, zoals files. En nu betaal ik de prijs: kerst vieren op een plek waar ik niet wil zijn, met een lege portemonnee en een teleurgesteld gevoel dat waarschijnlijk nog weken blijft hangen. Oh, wat baal ik als een stekker.”

Tips van Nicole van Raisin

Nicole van Roekel van Raisin is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Na zo’n zwaar jaar als Carlo heeft gehad, kan ik me heel goed voorstellen dat hij niets anders wilde dan op een strandbedje in de zon liggen. Als je dan ook nog eens twee vliegen in één klap slaat en je rumoerige familie ontwijkt tijdens de feestdagen, is zo’n vakantie natuurlijk al helemaal een perfect ‘excuus’.

Dat maakt het dan ook extra zuur dat zijn vakantie in het water viel. Dit is gewoon dikke, vette pech – en dat mag je voelen. Adviezen als ‘eerder vertrekken’ komen nu te laat en een claim indienen bij de luchtvaartmaatschappij heeft helaas weinig zin: een file valt buiten hun verantwoordelijkheid.

Als de reis volledig was geboekt, zou een alternatief, last-minute ticket nog een goede optie kunnen zijn, maar dat is natuurlijk niet altijd haalbaar, zeker als je echt geen geld meer op je rekening hebt staan.

Bovendien is het goed om te weten dat je in veel gevallen geen gebruik kunt maken van de terugvlucht van je oorspronkelijke retourticket, als je de heenvlucht ook niet genomen hebt.

Belangrijk om spaarbuffer te hebben

Dit voorbeeld laat dan ook vooral zien hoe belangrijk het is om een spaarbuffer te hebben: een minimum bedrag dat je, ongeacht wat er gebeurt, op je rekening laat staan. Oók als je vindt dat je een vakantie of andere dure aankoop hebt verdiend. Je laatste spaargeld aan één reis besteden is riskant.

Misschien was een betaalbare trip dichterbij huis realistischer geweest, of had Carlo – hoe moeilijk ook – eerlijk kunnen aangeven dat hij dit jaar geen energie heeft voor kerst. Familie zou dat moeten kunnen begrijpen.”

Nicole van Roekel is goed onderlegd in geldzaken en is financieel copywriter bij spaarplatform Raisin. Nederlandse spaarders kunnen via dit platform gratis onbeperkt spaarrekeningen en spaardeposito’s openen bij banken in Europa tegen hoge spaarrentes.

