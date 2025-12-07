Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Financiële fout: ‘Ik kon de verleiding niet weerstaan en gaf te veel uit aan Sinterklaascadeaus’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Sabine (31), die zichzelf verloor in de verleidingen van Sinterklaas en nu de gevolgen voelt. Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy deelt haar tips over deze financiële misser.

Sabine (31): „Ik had mezelf voorgenomen om dit jaar verantwoord met Sinterklaas om te gaan. Een klein bedrag per persoon, niet te veel en gewoon een gezellig cadeau hier en daar. Maar zodra ik de eerste winkels inliep, was het helemaal over. Het ene cadeautje leidde tot het andere en voor ik het wist, zat mijn winkelmandje vol: voor vrienden, mijn ouders, zussen, neefjes, nichtjes en collega’s. En natuurlijk had ik ook een aantal dingen voor mezelf gekocht.

De verleiding van Sinterklaas

Het leek onschuldig: een chocoladeletter hier, een mooi boek daar, een geurtje voor mijn moeder en een spel voor mijn neefje. Alles samen voelde als een klein bedrag, totdat ik mijn bankapp checkte. Ik schrok me rot: ik had tijdens die shopsessie ruim 600 euro uitgegeven aan Sinterklaascadeaus. Ruim boven mijn budget en de rest van de maand moet ik het nog maar zien te rooien.

En het ergste? Sinterklaas mag dan al wel voorbij zijn, maar de andere feestdagen komen er nog aan. Cadeaus, etentjes en bubbels, heel veel bubbels… het voelt alsof ik financieel al in het rood sta voordat de feestdagen echt begonnen zijn. Ik moet nu op een houtje bijten, elke euro twee keer omdraaien, boodschappen strikt plannen en ik kan me even geen uitjes of luxe dingen veroorloven. Tel daarbij op dat ik constant herinnerd word aan alle leuke dingen die ik misloop en nog mis ga lopen en je begrijpt mijn frustratie.

Achteraf voel je de pijn

Het is zo’n herkenbare valkuil: de druk, de hype en de gezelligheid. Ik kon de verleiding om iedereen iets leuks te geven gewoon niet aan. Op dat moment voelt het goed, maar achteraf voel je de pijn van elke euro die je eigenlijk niet had willen uitgeven. Ik voel me stom.”

Tips van Adine van Money Mind Academy

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen:

„December kan een maand zijn vol gezelligheid, maar ook een maand waarvan je de financiële kater nog lang voelt doordenderen. Dat laatste willen we natuurlijk niet, ondanks dat juist in die donkere tijd de verleidingen op de loer liggen. Dus hoe blijf je daar scherp op?

Bepaal je totale budget. 25 euro per persoon klinkt misschien heel overzichtelijk, maar als je voor tien mensen iets wilt kopen, dan wordt het misschien toch duurder dan verwacht. Bepaal liever vooraf wat je uit wilt geven aan cadeaus en verdeel het vervolgens onder het aantal mensen dat je iets wilt geven.

Kies cadeaus voor de ontvanger. Klinkt heel suf, maar juist in die decembermaanden kun je extra het gevoel hebben dat je het juist ‘goed’ wilt doen, of dat je extra indruk wilt maken. En daarmee is het cadeau eigenlijk veel meer voor jezelf dan voor de ander. Stel jezelf bij elk cadeautje de vraag: is dit écht iets voor die ander, of is het stiekem een beetje voor mezelf? Scheelt verrassend veel geld.

Durf afspraken te maken. Grote kans dat iedereen wat merkt van de dure decembermaand. Spreek dus vooraf af welke vorm jullie eraan geven en welk bedrag daar eventueel bij hoort. Dat geeft lucht en voorkomt frustratie achteraf.

Bonustip voor volgend jaar

Je kunt overwegen om het hele jaar door wat apart te zetten voor deze cadeautjes óf alles gedurende het jaar al in te slaan. Dan kun je minder makkelijk inspelen op lastminute wensen, maar je kunt wél optimaal gebruik maken van aanbiedingen.”

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is financieel expert en auteur van Money Boss: jouw financiële vrijheid begint hier. Je kunt haar ook op Instagram volgen voor meer financiële tips.

