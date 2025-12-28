Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Financiële fout: ‘Dacht goedkoop te shoppen in Dubai, maar kreeg flinke naheffing van de douane’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Marjolein (34), die dacht dat ze slim was door merkproducten voor een lagere prijs te kopen in Dubai, maar een forse financiële tegenvaller kreeg bij terugkomst in Nederland. Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy deelt haar tips over deze financiële misser.

Marjolein (34): „Ik had een vakantie gepland naar Dubai en bedacht me ineens: waarom niet even een paar mooie merkitems scoren? Merkkleding was daar wat goedkoper dan in Nederland. Het leek me dan ook de perfecte kans om een paar items van mijn verlanglijstje af te vinken.

Goedkoper shoppen in Dubai

Ik struinde winkelcentra af, probeerde alles uit en sloeg flink in: sneakers, een tas, een jas en nog wat T-shirts. Alles voelde in vergelijking met Nederland als een koopje. Telkens als ik iets in mijn mandje legde, dacht ik: ‘Wow, dit is goedkoper dan in Nederland.’ Ik shopte en ik shopte en mijn koffer werd voller en voller, maar ik was ervan overtuigd dat ik slim bezig was.

Toen ik eenmaal op Schiphol landde, dacht ik dat ik het allemaal wel kon ontlopen. ‘Niets aan te geven’, zei ik tegen mezelf. Ik liep langs de douane en voelde me een beetje als een heldin. Maar die zelfverzekerdheid was van korte duur. Net toen ik dacht dat ik het zonder problemen zou redden, werd ik eruit gepikt. Een douanemedewerker vroeg me om mijn bagage te laten zien. Daar stond ik dan, met mijn koffer vol merkartikelen. Mijn glimlach verdween en het zweet brak me uit.

Met de billen bloot

Ik kon niet anders dan eerlijk zijn en alles laten zien. De medewerker bekeek de items en checkte de bonnetjes. Niet veel later werden de invoerrechten berekend. Toen ik de hoogte van het bedrag zag, kon ik het niet geloven. Het kostte me nu veel meer, vanwege de naheffing. Alles wat ik dacht te hebben bespaard, verdween in een paar minuten in de handen van de douane.

Ik voelde me verschrikkelijk stom. Hoe had ik kunnen denken dat ik er zomaar mee weg zou komen? Ik had totaal geen rekening gehouden met de regels en had geen plan B. Achteraf was het natuurlijk naïef. Maar op dat moment voelde het alsof ik volledig werd gestraft voor mijn impulsieve koopdrang. Mijn koffer zat dan wel vol met mooie items, maar het plezier was snel voorbij toen ik de rekening van de douane zag.”

Tips van Adine van Money Mind Academy

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen:

„Een volle koffer en een lege portemonnee. Dat vat het gevoel van Marjolein waarschijnlijk goed samen. Ze dacht slim te zijn door in Dubai merkkleding in te slaan, maar had niet gerekend op de naheffing van de douane. En met een koffer vol, tikt dat flink aan.

Wat is wijsheid als het gaat om goedkoper shoppen in het buitenland?

Ken de regels

Koop je buiten de EU? Dan mag je voor maximaal 430 euro belastingvrij invoeren. Ga je daar overheen, ook al is het maar met één designeritem, dan moet je aangifte doen en betaal je maximaal 12 procent invoerrechten én 21 procent btw. Dat bedrag geldt overigens wél per persoon.

Reken met het totaalplaatje

Die jas van 800 euro lijkt misschien een koopje als hij hier 1100 euro kost, maar als je er nog 21 procent btw en invoerrechten over moet betalen, scheelt het niet zoveel meer. Dus vergelijk niet alleen prijskaartjes, maar kijk wat het je uiteindelijk écht kost.

Denk niet te gemakkelijk: ‘Ik kom er wel mee weg’

De meeste mensen worden niet gecontroleerd, maar áls je eruit wordt gepikt, ben je aan de beurt. En dan voelt je aankoop ineens een stuk minder feestelijk.

Marjolein dacht dat ze slim bezig was door voordelig in te kopen, maar hield geen rekening met de regels én de scherpe ogen van de douane. Ze heeft haar mooie designeritems, maar niet zonder financiële kater.”

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is financieel expert en auteur van Money Boss: jouw financiële vrijheid begint hier. Je kunt haar ook op Instagram volgen voor meer financiële tips.

