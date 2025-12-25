Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dennis (41) werd voor 1000 euro opgelicht toen hij een puppy wilde reserveren: ‘Hij bleek niet te bestaan’

Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt. Deze week vertelt Dennis over hoe hij werd opgelicht toen hij een puppy voor zijn dochter wilde kopen. Naïma Ouled L’Kadi van OMG Games geeft tips.

Dennis (41): „Mijn dochter wilde al járen een hondje. Niet zomaar eentje, maar echt zo’n klein fluffy toypoedeltje waar ze dag en nacht filmpjes van keek op Youtube. Ze werd bijna 10 en ik wilde haar eindelijk eens écht verrassen. Zo’n cadeau dat ze nooit zal vergeten.

Dus ik ging op zoek naar zo’n leuk hondje. Op een avond zat ik uren op mijn laptop, op zoek naar de juiste fokker. Opeens kwam ik op een website van een fokker, net over de grens in Duitsland. Dat klonk ideaal: maar dertig minuten rijden vanaf mijn huis. Ik stuurde een mail met de vraag of er nog puppy’s waren en binnen een uur kreeg ik antwoord. Met video’s. Heel veel video’s. Kleine, piepende, wollige puppy’s die precies leken op wat mijn dochter altijd wilde.

Aanbetaling doen

De fokker zei dat ze snel gingen en dat als ik er écht eentje wilde, ik direct een aanbetaling moest doen van 1000 euro. Ik twijfelde. Een paar minuten maar. Ik dacht: wat als dit niet klopt? Of als dat hondje helemaal niet gezond is? Maar toen keek ik naar mijn dochter, die in haar eentje haar verjaardagskaartjes aan het knutselen was. Zo trots en zo blij. En toen dacht ik: wat maakt het ook allemaal uit? Ik doe het gewoon.

Ik maakte het geld over, sprak af dat ik de dag vóór haar verjaardag de puppy zou ophalen en regelde alles: een mandje, een kleedje en speeltjes. Ik zag haar al gillen van blijdschap.

Oude, verlaten boerderij

Maar toen ik op de afgesproken dag bij het adres aankwam, voelde het meteen niet goed. Het was een oude, verlaten boerderij met scheve luiken en dichtgetimmerde ramen. Er was geen auto te zien en ook zéker geen honden. Ik heb daar een kwartier rondgelopen, maar ik heb nog nooit zo’n gekke stilte meegemaakt. Ondertussen belde ik de fokker, maar hij nam niet op. En daarna nog twintig keer. Ook stuurde ik een mailtje, een appje, maar ik kreeg geen reactie meer.

En toen drong het langzaam tot me door: het zal toch niet…? Maar ja. Het was precies wat ik al vermoedde. Er was geen fokker en geen puppy. Ik had geen cadeau voor mijn dochter en mijn 1000 euro was weg.

Verdrietige dochter

Ik heb die avond echt met een knoop in mijn maag aan tafel gezeten. Hoe vertel je je kind dat haar droomcadeau nep was? Ik heb het haar uiteindelijk eerlijk verteld en ze was verdrietiger dan ik haar ooit had gezien. Dat brak mijn hart bijna meer dan het geld dat ik kwijt was.

Gelukkig heb ik vrij snel daarna via een betrouwbare fokker, eentje die ik eerst persoonlijk bezocht, wél een echte puppy gevonden. Toen ik dat bolletje wol zag en zag hoe mijn dochter hem oppakte en begon te huilen van geluk, maakte dat veel goed. Maar 1000 euro verliezen aan een nep-pup? Dat blijft steken.

En online zomaar iets reserveren of geld vooruitbetalen? Dat doe ik dus écht nooit meer. Ik heb er later nog wel een melding van gemaakt bij de politie, maar helaas heb ik daar helemaal niets meer over gehoord. Maar goed, je ziet het: je kunt niet alles en iedereen vertrouwen. Helaas niet.”

Tips van Naïma van OMG Games

Naïma Ouled L’Kadi van OMG Games is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„Allereerst is het goed om te weten dat aankopen die we doen zelden rationeel zijn. Uit het verhaal van Dennis komt de emotie waarmee geld verweven is goed naar boven. En dat gezegd hebbende, het kan het iedereen overkomen! Misschien niet in een soortgelijke situatie, maar dat het jou ook kan overkomen zou zomaar kunnen. Er zijn talloze manieren van oplichting. We zijn en blijven mensen en handelen naast emotie en ook vaak vanuit vertrouwen. Daar weten oplichters heel goed op in te spelen.

Hoe zou je zo’n situatie kunnen voorkomen?

Onderzoek de betrouwbaarheid. Bestaat de fokker echt? Is er een website, Instagram/TikTok/Facebook? Wat zijn de recensies?

Bij een slecht onderbuikgevoel, doe geen aanbetaling. Als men daar toch op aandringt en je wil alsnog bij hen je aankoop doen, houd dan de controle bij jezelf en spreek een aanbetaling af die goed voor je voelt. Betaal niet het volledige bedrag of een bedrag waarbij je pijn voelt. Gebruik een bedrag dat je kan missen, zoals investeerders dat doen. Als er een risico aanhangt dat je je inleg verliest, dan heeft het geen ernstige gevolgen en kun je door met je leven. Bij all-in is het risico groter en de gevolgen ook (bij een goede afloop geldt hetzelfde, hoe groter de inleg, hoe groter de beloning).

aanbetaling. Als men daar toch op aandringt en je wil alsnog bij hen je aankoop doen, houd dan de controle bij jezelf en spreek een aanbetaling af die goed voor je voelt. Betaal niet het volledige bedrag of een bedrag waarbij je pijn voelt. Gebruik een bedrag dat je kan missen, zoals investeerders dat doen. Als er een risico aanhangt dat je je inleg verliest, dan heeft het geen ernstige gevolgen en kun je door met je leven. Bij all-in is het risico groter en de gevolgen ook (bij een goede afloop geldt hetzelfde, hoe groter de inleg, hoe groter de beloning). Als er druk wordt gezet door middel van het creëren van schaarste (zoals de vermeende fokker deed bij Dennis ‘ze gaan snel, als je er echt een wil…’), wordt er beroep gedaan op jou om megasnel te beslissen. Hierdoor zal je reptielenbrein worden geactiveerd. Deze gaat aan op urgentie, dreiging en/of schaarste. Het brein acteert op ‘als ik nu geen actie onderneem, loop ik iets belangrijks mis’. Je reageert daardoor vanuit reflex.

Bovendien is het verlangen groot, een vader die zijn dochter gelukkig wil maken. De emotionele trigger van liefde en ouderschap speelt mee in de supersnelle beslissing die je onder druk maakt.

Hoe kan je hier in het vervolg mee omgaan?

Door te zeggen ‘ik bel u zo terug’, ontstaat er ruimte om te voelen en na te denken of je echt meteen een aanbetaling zou willen doen en of je deze zaak vertrouwt. Dan kan het rationele brein weer werken. Dat deel van ons brein kan risico’s inschatten, logisch nadenken en alternatieven bedenken.

Wees je er bewust van dat andere opties zich altijd aandienen als je ‘nee’ zegt. Beslissingen maken vanuit schaarste of angst kunnen je mee laten gaan in het verhaal van de oplichter.

Heb vertrouwen en geduld. Daarmee bedoel ik: heb vertrouwen in jezelf, het gevoel dat je hebt en dat er altijd iets beters op je wacht als dit het nu niet is. En heb geduld bij het maken van een beslissing waarvan je de betrouwbaarheid niet gecheckt hebt. Wat dat betreft is geduld een life-hack, daardoor kun je doordachte beslissingen maken, omdat je rationele brein ruimte krijgt.

Naïma Ouled L’Kadi is al 16 jaar werkzaam binnen de schulden- en armoedesector. Daar heeft ze meer dan 1000+ mensen begeleid van een leven met schulden naar een leven zonder schulden en zicht op een geldstressvrije toekomst. Zij gelooft dat financiële educatie het antwoord is op deze problematiek en heeft een eigen bedrijf opgericht, OMG Games, waarbij ze met ervaringsgerichte financiële educatie particulieren en professionals uit het veld traint op financiële- vaardigheden, -kennis en mindset. Dat doet ze door haar eigen ontwikkelde bordspel, dat in 2024 de Saganet award gewonnen heeft voor de beste nieuwe serious game van 2024.

