Zoveel duurder werd het dagelijks leven in november

Het dagelijks leven is in november gemiddeld 2,9 procent duurder geworden vergeleken met dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een snelle raming. De inflatie was daarmee lager dan in oktober. In die maand nam de inflatie af tot 3,1 procent, van 3,3 procent in september.

Vergeleken met de voorgaande maand daalden de prijzen voor consumenten in november met 0,8 procent. Het CBS maakt de snelle raming op basis van nog onvolledige gegevens. De definitieve inflatiecijfers van november worden op 9 december gepubliceerd.

De prijzen van energie en brandstof stegen in november met 0,9 procent. Dat was minder hard dan de prijsstijging van 2,1 procent een maand eerder. Voedingsmiddelen, dranken en tabak werden 3,1 procent duurder, na een prijsstijging van 3,8 procent in oktober. De prijzen in de dienstensector stegen in november met 4,3 procent, na een toename van 4,5 procent een maand eerder. Industriële goederen werden 0,5 procent duurder, na een stijging van 0,4 procent in oktober.

De Nederlandse inflatie op basis van de Europese rekenmethode daalde vorige maand naar 2,6 procent, van 3 procent in oktober. De Europese rekenmethode is iets anders dan die van het CBS. Bij de binnen de Europese Unie afgesproken methode om de inflatie te meten, worden de kosten voor het wonen in een eigen woning niet meegerekend.

Later in de ochtend komt het Europese statistiekbureau Eurostat met voorlopige cijfers over de consumentenprijzen in de eurozone in november. In oktober daalde de inflatie in het eurogebied naar 2,1 procent, van 2,2 procent in september.

De inflatie in Nederland ligt al geruime tijd boven het Europese gemiddelde. Dat komt onder meer door een sterkere prijsstijging van energie, voedingsmiddelen, dranken en tabak in Nederland.

De inflatie is belangrijk voor het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). In oktober bleef de inflatie iets boven de doelstelling van 2 procent van de centrale bank. Volgens president Christine Lagarde heeft de ECB echter een goede uitgangspositie bij het in toom houden van de inflatie. Bij de vergadering eind oktober hield de centrale bank dan ook de rente voor de derde keer op rij onveranderd. Ook voor de bijeenkomst in december wordt geen rentewijziging voorzien.

