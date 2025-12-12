Deel dit artikel: Share App Mail Pin

AOW in 2026: dit nieuwe, hogere bedrag kun je verwachten op je rekening

De nieuwe halfjaarlijkse AOW-bedragen voor 2026 zijn weer bekendgemaakt. Nieuwsgierig hoeveel je er op vooruit gaat als alleenstaande? Of als gehuwde of samenwonende? En vraag jij je af of het mogelijk is om je vakantiegeld ook maandelijks te laten uitbetalen? Je leest het allemaal hier.

Elk jaar worden de AOW-bedragen aangepast op basis van het minimumloon. Omdat het minimumloon in 2026 stijgt met 2,1 procent, worden ook de AOW-bedragen iets hoger. Dat betekent dus dat iedereen die AOW uitgekeerd krijgt, er volgend jaar op vooruitgaat.

AOW-bedrag alleenstaanden

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft inmiddels de nieuwe AOW-bedragen bekendgemaakt. Mensen die alleen wonen en geen geregistreerd partner hebben, zien hun maandelijkse AOW van 1612,44 euro bruto naar 1637,57 euro bruto gaan. Dat komt netto neer op 1558,15 euro per maand (met loonheffingskorting) of 1266,65 euro per maand (zonder loonheffingskorting). Het maandelijkse vakantiegeld gaat van 100,39 euro bruto naar 106,55 euro bruto, waarvan het totaal in mei zal worden uitbetaald.

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet, een basispensioen van de Nederlandse overheid dat mensen ontvangen vanaf hun AOW-gerechtigde leeftijd. Het basispensioen garandeert een inkomen voor de oude dag, wat je automatisch opbouwt door in Nederland te wonen of te werken. Het is een volksverzekering die door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt uitgekeerd en waarvan de hoogte afhangt van je persoonlijke situatie en hoe lang je in Nederland hebt gewoond.

AOW-bedrag gehuwden en samenwonenden

Ook gehuwden en samenwonenden zien hun maandelijkse AOW in 2026 stijgen. Zij gaan van 1103,97 euro bruto naar 1112,12 euro bruto, per persoon. Netto komt dat neer op 1067,70 euro (met loonheffingskorting) of 867,70 euro (zonder loonheffingskorting). Dat betekent dat zij niet meer 71,71 euro bruto per maand aan vakantiegeld sparen, maar 76,10 euro bruto.

Vakantiegeld maandelijks uitbetalen

Veel mensen willen hun AOW-vakantiegeld maandelijks laten uitbetalen, maar de SVB laat weten dat dat niet mogelijk is. „Het vakantiegeld wordt een keer per jaar uitgekeerd en dat is elk jaar in mei. Dat zorgt voor duidelijkheid en voorkomt fouten. Ook helpt het om de administratie voor iedereen gelijk te houden. Daarom kan er ook geen uitzondering worden gemaakt”, aldus de SVB.

Het vakantiegeld is geen percentage van het bruto AOW-bedrag, maar een vast bedrag per maand. Het vakantiegeld wordt berekend op basis van het minimumloon en verandert daarom elk jaar in januari en juli. Dat is ook de reden dat het vakantiegeld in die maanden opnieuw wordt vastgesteld.

Hoeveel stijgt de AOW-leeftijd? Nieuwe CBS-cijfers geven duidelijkheid vanaf 2028.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties