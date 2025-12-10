Annemarie van Gaal: ‘Alles wordt duurder, maar dat gaan we niet terugzien in een hoger salaris’
Kijk je al uit naar een hoger salaris als het jaar om is? Voor veel werkende Nederlanders zit dat er volgens Annemarie van Gaal ondanks de inflatie niet in. Bij Nieuws van de Dag gaf zij gisteravond aan hoe dat komt.
De opiniemaker van het programma ziet dat werkgevers met hun rug tegen de muur staan. De sleutel ligt volgens haar nu bij de overheid.
Vandaag was er ook ander nieuws over salaris, namelijk onderbetaling in de uitzendbranche. Metro schrijft dat miljoen mensen door een massaclaim duizenden euro’s kunnen terugkrijgen.
Salaris niet omhoog, banen op de tocht
Maar hoe zit het met ons salaris in 2026? Annemarie van Gaal meldde in De Telegraaf deze week in een column dat veel Nederlanders salarisverhoging kunnen vergeten. „Dat was geen vrolijk stuk”, geeft zij in Nieuws van de Dag toe. „Zeker niet voor de werknemers die geen verhoging van hun salaris kunnen krijgen. We zien allemaal dat alles duurder wordt in winkels en in restaurants.”
Volgens Van Gaal staat het water werkgevers tot aan de lippen. Dat betekent slecht nieuws voor het salaris, maar volgens de opiniemaker misschien ook voor veel banen die op het spel komen te staan. Van Gaal: „Het verliezen van banen zal vooral gebeuren bij administratieve taken, zoals bij banken. In de horeca, bij de kapper, bij het grote deel van de mkb-ondernemers, die hebben geen vet op de botten om een extra salarisverhoging te betalen.”
Overheid is volgens Annemarie van Gaal aan zet
Van Gaal ziet ook dat vakbonden de werkgevers onder druk zetten. „Maar wat er niet is, kan er niet komen. Ik denk dat de oplossing toch echt ligt bij de politieke partijen, om dit wiel te draaien.” Zij pleit voor ondernemerschap met ruimte voor bedrijven om te kunnen groeien en innoveren.
Hoe het kan dat de inflatie fors is, maar we dat toch niet terug gaan zien ons salaris, vertelt Annemarie van Gaal in de video hierboven.
Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.
