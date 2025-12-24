Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steeds minder mensen kiezen voor aanvullende zorgverzekering: ‘Zorgwekkend’

Steeds meer Nederlanders laten hun aanvullende zorgverzekering vallen. Volgens cijfers van Zorgwijzer kiest 61 procent van de verzekerden dit jaar voor een aanvullende dekking. Een jaar geleden ging het nog om 72 procent.

De daling is sinds 2012 vrijwel onafgebroken zichtbaar. Cijfers van Vektis laten dezelfde trend zien. Waar in 2006 nog 93 procent van alle Nederlanders aanvullend verzekerd was, is dat aandeel begin 2025 gezakt naar 80,6 procent.

Minder Nederlanders kiezen voor aanvullende zorgverzekering

Zorgexpert Bart Koenraadt noemt het een „opvallende en zorgwekkende ontwikkeling”. Hij wijst op mogelijke financiële risico’s. De basisverzekering vergoedt veel zorg niet of slechts gedeeltelijk. Zo wordt spoedeisende zorg in het buitenland alleen vergoed tot het Nederlandse tarief. In landen als Spanje en Turkije, maar ook in populaire wintersportgebieden, liggen de tarieven in privéklinieken vaak veel hoger.

„Een relatief simpele beenbreuk kan in Spanje al snel 30.000 euro kosten, terwijl dezelfde behandeling in Nederland rond 5000 euro ligt”, zegt Koenraadt. „Dat verschil betaalt de verzekerde zelf, tenzij hij aanvullend verzekerd is.” Ook kosten voor repatriëring (medisch vervoer terug naar Nederland) en spoedeisende tandzorg na een ongeval vallen vrijwel nooit onder de basisverzekering. Die kosten kunnen oplopen tot duizenden euro’s.

Dekking voor buitenlandzorg, repatriëring en tandhulp bij ongevallen zitten volgens Koenraadt tegenwoordig standaard in de meeste aanvullende verzekeringen. Een andere optie om je hiertegen te verzekeren is het afsluiten van een goede reisverzekering.

Overstappen tot 31 december

Consumenten kunnen tot en met 31 december 2025 overstappen naar een andere zorgverzekering voor 2026. Zeg je uiterlijk op die datum je huidige polis op, dan krijg je nog tot 31 januari 2026 de tijd om een nieuwe verzekering af te sluiten. Wie niets doet, blijft automatisch bij dezelfde verzekeraar. Als je overstapt, hoef je je huidige zorgverzekering niet zelf op te zeggen. Dat gebeurt automatisch door de nieuwe verzekeraar. Let op: aanvullende verzekeringen kun je alleen per 1 januari wijzigen, dus daar geldt geen uitgestelde beslistermijn.

Nederlanders lijken vooralsnog weinig haast te hebben met overstappen. Uit een recente peiling van prijsvergelijker Pricewise blijkt dat 86 procent van de Nederlanders vlak voor kerst nog niet is overgestapt naar een zorgverzekering voor 2026.

Dat veel mensen blijven zitten waar ze zitten, heeft deels te maken met de premie. Die blijft gemiddeld genomen vrijwel gelijk. Dat verlaagt de urgentie om te wisselen. Tegelijkertijd kunnen de premieverschillen tussen vergelijkbare basisverzekeringen oplopen tot honderden euro’s per jaar.

