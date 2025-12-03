Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meer dan 80 procent van de jongeren heeft geldzorgen: ‘Overheid moet ingrijpen’

Van de oplopende rente op studiefinanciering tot dure boodschappen: een ruime meerderheid van de Nederlandse jongeren maakt zich grote zorgen over geld, blijkt uit nieuw onderzoek van KidsRights. Die geldzorgen gaan diep; veel jongeren ervaren stress en onzekerheid, maar komen tegelijkertijd ook met oplossingen.

Voor het onderzoek van KidsRights, dat werd uitgevoerd door State of Youth NL, werden ruim 3000 jongeren tussen de 12 en 19 jaar online ondervraagd over hun geldzaken. Maar liefst 81 procent van de ondervraagden bleek zich zorgen te maken om geld, met name vrouwen en jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Twee derde heeft ook moeite om elke maand rond te komen, ongeveer 14 procent zegt dat elke maand weer te ervaren. Het gaat daarbij vooral om jongeren vanaf 18 jaar die bijvoorbeeld al zelfstandig wonen.

Waar komen de geldzorgen vandaan?

Verreweg de meeste geldzorgen die jongeren hebben, gaan over hun toekomst of het krijgen van onverwachte rekeningen. Ook de huidige huizenprijzen, boodschappen, het lenen van geld of de rente op studiefinanciering blijken reden tot zorgen te zijn. Jongeren geven aan zich vaak te schamen en schuldig te voelen als het gaat om geld. Sommige geldzorgen komen bijvoorbeeld ook voort uit impulsieve aankopen, die jongeren doen om zich beter te voelen of mee te kunnen komen met anderen.

Oplossingen voor geldzorgen

De ondervraagden blijken meerdere oplossingen te hebben voor de problemen die ze ervaren. Deze oplossingen zijn ook gericht aan de momenteel formerende partijen. Zo vinden ze het heel erg belangrijk dat de kennis over geldzaken wordt vergroot bij jongeren. Ook vinden ze het belangrijk dat de overheid meer doet, bijvoorbeeld door in te grijpen bij misleidende advertenties die in de feestdagenperioden te zien zijn rondom koopjesdagen zoals Black Friday.

KidRights-voorzitter Marc Dullart is het daarmee eens. „Het is zeer schrijnend dat zoveel Nederlandse jongeren geldzorgen hebben. De formerende fracties zullen jongeren bestaanszekerheid moeten gaan bieden, zodat ze betaalbaar kunnen leven, wonen, werken en studeren.”

