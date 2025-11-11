Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel Nederlanders met schulden weten niet waar ze terechtkunnen voor hulp

Als je schulden hebt, kunnen veel dingen je belemmeren in het zoeken van hulp. Zo is schaamte voor veel mensen een bepalende factor als het gaat om het verbergen van de schulden. Maar een gebrek aan kennis kan ook obstakels opwerpen. Zo weet 46 procent van de Nederlanders met betalingsachterstanden niet bij welke instanties ze kunnen aankloppen met vragen over financiële problemen.

54 procent van de mensen met schulden weet dus wél waar ze kunnen aankloppen voor hulp, maar dat betekent niet dat ze dat ook echt doen. 31 procent heeft bijvoorbeeld de kennis wel, maar maakt er geen gebruik van. In Metro’s rubriek Financiële Fout bieden we overigens wekelijks advies aan de hand van financiële missers van lezers.

Mensen met schulden vragen liever bekenden om hulp

Voor 64 procent van de Nederlanders met een betalingsachterstand geldt dat ze eerder hulp zouden accepteren van vrienden en familie dan van officiële instanties. 49 procent klopt daarna aan bij de gemeente, 24 procent bij hun werkgever. Vrijwilligersorganisaties als Humanitas zijn niet de favoriete optie voor hulp, slechts 6 procent van de respondenten zou daar aankloppen.

Daarnaast vraagt niet iedereen op hetzelfde moment om hulp. Uit het onderzoek blijkt dat dit de momenten of situaties zijn waarin mensen een helpende hand aanvaarden:

Als er sprake is van dreigende afsluiting (van bijvoorbeeld stroom) of uitzetting van de woning (42 procent).

Als zij het overzicht verliezen over hun financiën en de administratie (36 procent).

Als zij afspraken met schuldeisers niet meer kunnen nakomen (36 procent).

Als zij stress of spanning ervaren door geldzaken (35 procent).

Als de deurwaarder op de stoep staat (32 procent).

Hulp bij financiële problemen

Michel van Leeuwen, gerechtsdeurwaarder en directeur bij Flanderijn: „Schaamte en trots zorgen er nog te vaak voor dat mensen eigenlijk te laat aan de bel trekken. Daarom is het zo belangrijk dat instanties, van gemeenten tot werkgevers, eerder het gesprek aangaan en wijzen op hulp die mogelijk is.”

Om hulp te krijgen bij een betalingsachterstand, kun je je zoals genoemd aanmelden bij je gemeente. Die hulp is gratis en is een goede eerste stap om het gesprek open te breken. De gemeente moet je namelijk helpen en kan je doorverwijzen naar de juiste organisaties, zodat je hulpvraag op de juiste plek terechtkomt. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld Geldfit, SchuldHulpMaatje, het Juridisch Loket en de Kredietbank hulp bieden.

