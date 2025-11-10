Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waterschapsbelasting wordt duurder: dit ga je betalen

Krijg je altijd een rolberoerte als je de hoogte van waterschapsbelasting ziet? Bereid je dan maar voor: de waterschapsbelasting gaat in 2026 wéér omhoog. Wel stijgen de kosten minder hard dan in de afgelopen jaren. Gezinnen met een eigen huis betalen gemiddeld 32 euro meer, alleenstaande huurders 10 euro meer.

Dat verwacht de Unie van Waterschappen na een inventarisatie onder de 21 waterschappen in Nederland, die deze weken hun tarieven voor 2026 vaststellen.

Zoveel stijgt de waterschapsbelasting

Voor gezinnen van vier personen in een koopwoning met een WOZ-waarde van 370.000 euro stijgt de waterschapsbelasting met gemiddeld bijna 7 procent, van 478 naar 510 euro. Bij alleenstaande huurders gaat de belasting van 203 naar 213 euro. De waterschapsbelasting is sinds 2023 fors gestegen, voor gezinnen met een eigen huis steeds met tientallen euro’s per jaar. In 2024 ging de belasting voor hen gemiddeld met ruim 11 procent omhoog, dit jaar bedroeg de stijging bijna 8 procent.

💧 Waarom betalen we waterschapsbelasting? Waterschapsbelasting is bedoeld om Nederland te beschermen tegen hoogwater en wateroverlast. De belasting wordt gebruikt om bijvoorbeeld dijken, kades, sloten en plassen te onderhouden. Daarnaast is de waterschapsbelasting bedoeld om Nederlanders te voorzien van voldoende water en te zorgen dat de waterkwaliteit goed blijft.

De hoogte van de waterschapsbelasting verschilt per gebied. Ook de samenstelling van een huishouden is van invloed. Rond 1 maart ontvangen alle eigenaren en gebruikers van panden en gronden hun belastingaanslag. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) krijgen de 21 waterschappen dit jaar 4,3 miljard euro binnen, ruim 300 miljoen meer dan in 2024. Het CBS berekende dat de waterschapsbelasting in vijf jaar tijd met 41 procent is toegenomen.

Heb je een laag inkomen, weinig spaargeld, ben je student of heb je een uitkering rond bijstandsniveau? Dan kom je in aanmerking voor kwijtschelding voor de waterschapsbelasting. Jouw vermogen is dan niet genoeg om deze belastingen te kunnen betalen. Wanneer je precies in aanmerking komt voor kwijtschelding, verschilt per gemeente.

‘Onvermijdelijk en noodzakelijk’

„Geen leuke boodschap, dat begrijpen we heel goed”, zegt bestuurslid Vincent Lokin van de koepelorganisatie. „Maar het verhogen van de tarieven is gewoonweg onvermijdelijk en noodzakelijk om in Nederland veilig en gezond te kunnen blijven wonen, werken en recreëren. Willen we de problemen niet vooruitschuiven naar volgende generaties, dan moeten we nu fors investeren. Onder meer in waterbergingen, dijkversterkingen, het verbeteren van de waterkwaliteit en betere rioolwaterzuiveringen. En ook voor waterschappen stijgen de prijzen en loonkosten.”

