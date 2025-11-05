Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vier op de tien Nederlanders vindt dat hun gasverbruik omlaag kan, zo doe je dat

Maar liefst 37 procent van de Nederlanders denkt dat ze nog meer kunnen doen om gas te besparen dan ze nu doen. Dat blijkt uit onderzoek van Independer, uitgevoerd door Q&A Research.

Het leven wordt aan alle kanten duurder. De boodschappen, de huur, maar ook de energierekening kan flink in de papieren lopen. Vooral jongeren zien ruimte om energiezuiniger te leven. Waar zij vooral korter douchen, draaien ouderen liever de verwarming een graadje lager.

Van de 18- tot 29-jarigen zegt 56 procent meer te kunnen besparen op hun gasverbruik. Bij 60-plussers is dat met 22 procent veel lager. Ook tussen mannen en vrouwen zijn er verschillen: 41 procent van de mannen ziet ruimte om meer te besparen, tegenover 33 procent van de vrouwen.

Gas besparen: verwarming lager en korter douchen

Op dit moment zet 72 procent van de deelnemers de verwarming bewust een graadje lager. 68 procent doucht korter en 44 procent heeft al geïnvesteerd in isolatie. Het leeftijdsverschil springt in het oog: jongeren kiezen vaker voor korter douchen, ouderen draaien de thermostaat terug.

„Ouderen staan erom bekend dat ze het graag warm hebben in huis omdat ze het sneller koud hebben”, zegt Joris Kerkhof, energie-expert bij Independer. „Maar lager zetten is relatief. Als iemand van hogere leeftijd zegt dat de verwarming lager staat, kan dat betekenen van 22 naar 21 graden. Jongeren zetten hem misschien eerder op 18 of 19 graden omdat het lichaam nog beter in staat is de temperatuur te reguleren.”

Zonnepanelen en warmtepompen

Nederlanders passen niet alleen hun gewoontes aan, maar ook hun woning. In het onderzoek van Independer geeft 42 procent aan dat ze zonnepanelen hebben, 12 procent heeft een warmtepomp en 8 procent een thuisbatterij. Een warmtepomp wordt vanaf 2026 de norm bij het vervangen van een cv-ketel, berichtte Metro al eerder. Ook de thuisbatterij wordt steeds populairder; je kunt er stroom mee opslaan, die je op een later moment weer gebruikt.

„De meeste starters beginnen in een huurwoning. Daar is minder vaak sprake van goede isolatie, zonnepanelen en een warmtepomp. Koopwoningen zijn over het algemeen verder verduurzaamd dan huurwoningen, wat kan verklaren waarom jongeren meer ruimte zien voor verbetering dan mensen met een hogere leeftijd”, zegt Kerkhof.

Stroomverbruik veranderen? Alleen als het geld oplevert

Ook stroomverbruik speelt een rol bij energiebesparing. Toch is lang niet iedereen bereid om apparaten buiten piekuren te gebruiken. Een kwart van de deelnemers wil dat alleen doen als het geld bespaart. 17 procent vindt het simpelweg „te veel gedoe” om het stroomnet op die manier te ontlasten.

„Mensen passen sneller hun gedrag aan als het geld oplevert. Een duidelijke prijsprikkel maakt echt het verschil. In dat geval kan een dynamisch energiecontract interessant zijn. Sinds kort worden de stroomprijzen per kwartier geveild, eerder was dat per uur. Als je dan wast als de stroom goedkoper is, kun je op jaarbasis flink besparen”, zegt Kerkhof.

Zo bespaar je eenvoudig op stroom

Volgens Milieu Centraal kun je met kleine aanpassingen al flink besparen op de enerigerekening. Trek bijvoorbeeld stekkers van opladers uit het stopcontact. Zo voorkom je ‘sluipverbruik’, waar Metro al eerder over schreef. Gebruik LED-lampen en was op 30 in plaats van 60 graden. Een andere tip is om de was op te hangen aan de lijn, in plaats van in de droger te stoppen.

Door een slimme stekker of energieverbruikapp te gebruiken, kun je zien welke apparaten de meeste stroom verbruiken. En voor huishoudens met een dynamisch energiecontract loont het om apparaten te gebruiken op momenten dat de stroom goedkoper is. Bijvoorbeeld midden op de dag of juist ’s avonds.

