Thuiswerken onder druk: werkgevers willen verplichte kantoordagen instellen

Werkgevers trekken de teugels aan als het om thuiswerken gaat. Het aantal thuiswerkdagen wordt teruggeschroefd en er worden ‘verplichte kantoordagen’ ingevoerd.

Dat blijkt uit onderzoek van AWVN. De werkgeversvereniging doet jaarlijks onderzoek naar thuiswerken en bevraagt daarbij zo’n 355 werkgevers.

Toenemende druk bij werkgevers rondom thuiswerken

Tijdens de coronapandemie moesten werkgevers noodgedwongen de touwtjes laten vieren. Voor veel mensen biedt thuiswerken vrijheid. Geen reistijd en geen drukke kantoortuin kan een verademing zijn. Maar niet elke werkgever staat erom te springen.

De conclusie van de werkgeversvereniging is dat de vrijblijvendheid rondom thuiswerken aan het verdwijnen is. Het is geoorloofd als middel om het werk doelmatig gedaan te krijgen en om werknemers betere mogelijkheden te geven werk en privé te combineren. Maar er zitten ook grenzen aan het thuiswerken, vinden werkgevers. Zij willen meer grip op hun werknemers en stellen nadrukkelijke eisen.

Van de werkgevers die aan het onderzoek hebben meegedaan, stelt 97 procent dat hun medewerkers regelmatig thuis of op een andere locatie werken. Bij 55 procent van de werknemers gaat het om hybride werken (deels op kantoor, deels ergens anders). Beide percentages zijn stabiel ten opzichte van voorgaande jaren. Gemiddeld werken werknemers twee dagen thuis bij een voltijdswerkweek. Dat aantal is al jaren hetzelfde. Verder blijkt uit het onderzoek dat meer werkgevers hun medewerkers een thuiswerkvergoeding geven, 79 procent tegenover 70 procent. Meestal is de vergoeding de fiscaal vrijgestelde 2,40 euro per dag.

💻 Favoriete thuiswerkdagen Vrijdag blijft de populairste dag om thuis te werken, gevolgd door woensdag en maandag. Op dinsdag en donderdag komen de meeste mensen juist naar kantoor.

Verplichte kantoordagen

Een groot deel van de werkgevers (78 procent) verplicht de werknemers een aantal dagen per week naar de bedrijfslocatie te komen. Voorheen waren werkgevers nog terughoudend met het opleggen van een verplicht aantal ‘kantoordagen’.

Werkgevers stellen dat het aantal afgesproken kantoordagen in de praktijk voorheen vaak niet werd gehaald. Daar willen zij nu dus meer grip op. De meeste werkgevers (90 procent) zeggen veranderingen in het thuiswerkbeleid met hun medewerkers te overleggen.

Er zijn meerdere redenen waarom werknemers hun medewerkers graag op kantoor zien, waaronder sociale cohesie, bedrijfscultuur, binding, elkaar zien en spreken, (efficiënt) samenwerken en inwerken van nieuwe medewerkers. Ze lijken dus niet per se bang te zijn voor ‘dagdieverij’, oftewel: dat je tijd van je baas steelt. In Metro’s rubriek Opgebiecht was er bijvoorbeeld een werknemer die regelmatig huishoudelijke werkzaamheden deed tijdens werktijd.

Kritiek op verplichte kantoordagen

Leiderschapsexpert Charlotte van Asseldonk is kritisch op deze verandering. Zij noemt verplichte kantoordagen „symptoombestrijding”. „Het echte vraagstuk gaat niet over waar iemand werkt, maar over het gevoel van saamhorigheid. De roep om meer verplichte kantoordagen is een poging om de verloren verbinding te herstellen.”

Het effect hiervan is dubbel, stelt Van Asseldonk. „Op korte termijn ontstaat duidelijkheid en voorspelbaarheid: medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt. Maar op lange termijn kan het vertrouwen afbrokkelen. Medewerkers voelen dat ze minder autonomie hebben en dat er minder partnerschap is. Daardoor kunnen hun motivatie en hun gevoel het samen te doen, afnemen.”

Volgens de leiderschapsexpert kunnen werkgevers zich beter afvragen wat er nodig is voor meer verbondenheid en hoe er samen goed werk kan worden geleverd. „De oplossing hoeft dan niet in fysieke aanwezigheid te liggen, maar wel in echt contact. Bijvoorbeeld door successen samen te vieren, mislukkingen te bespreken, teamreflecties te organiseren of bewust ruimte te maken om van elkaar te leren of nieuwe mensen in te werken.”

Reacties