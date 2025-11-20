Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zorgtoeslag daalt, terwijl zorgpremie stijgt: zoveel euro krijg je minder

Mensen die zorgtoeslag ontvangen, kunnen volgend jaar in de problemen raken met het betalen van hun zorgpremies. Want waar de zorgtoeslag in 2026 omlaag gaat, stijgen de premies van veel zorgverzekeringen juist. Een analyse van Zorgwijzer laat zien dat veel mensen hierdoor in de min kunnen raken.

Hoewel de zorgtoeslag in afgelopen jaren vaak toenam, is er nu juist sprake van een daling. De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden daalt met 2 euro per maand. Voor huishoudens met een toeslagpartner is de daling zelfs 4 euro. Dat betekent dat alleenstaanden in 2026 maximaal 129 euro en gezinnen maximaal 246 euro per maand zullen ontvangen.

In bovenstaande video zie je waar je op moet letten als je overstapt van zorgverzekering.

Hogere premie, lagere zorgtoeslag

Hoewel er een aantal premies zijn die volgend jaar gelijk blijven, zitten er ook een aantal stijgers tussen. Volgens de analyse van Zorgwijzer komt de gemiddelde premiestijging uit op 58 eurocent per maand, maar er zijn ook een aantal polissen die daar duidelijk vanaf wijken. Zo betaalt een gezin van twee volwassenen en een kind dat nu de maximale zorgtoeslag ontvangt, bij Zilveren Kruis volgend jaar 6 tot 9 euro per maand extra voor dezelfde basisverzekering. Door de gelijktijdige verlaging van de zorgtoeslag leidt dat tot een netto nadeel van 10 tot 13 euro per maand.

👇 Wat is zorgtoeslag? Een zorgverzekering is niet goedkoop en daarom is er zorgtoeslag: een bijdrage van de overheid om de zorgverzekering betaalbaar te houden. Om recht op zorgtoeslag te hebben, moet je in ieder geval een Nederlandse zorgverzekering hebben en mag je ook niet te veel verdienen. Zorgtoeslag wordt maandelijks rond de 20ste uitgekeerd. De eerste betaling, voor januari, vindt plaats op 22 december 2025.

Bij Zorgwijzer verwachten ze dan ook dat sommige huishoudens hierdoor in de knoop kunnen raken. „Dat de zorgtoeslag juist daalt in een jaar waarin veel premies stijgen, zet extra druk op de betaalbaarheid”, zegt Bart Koenraadt, expert zorgverzekeringen bij Zorgwijzer. „Huishoudens die het financieel al zwaar hebben, gaan dat als eerste merken in hun maandbudget.”

Kijken naar goedkopere premies

Er is echter nog tijd om over te stappen op een andere zorgverzekering en dat kan lonen. Er zitten namelijk ook een aantal premies bij die juist goedkoper zijn geworden. Voor sommige huishoudens pakt de optelsom van premie en zorgtoeslag daardoor juist neutraal uit, of zelfs iets gunstiger. Het kan dus geen kwaad om je eigen premie even flink onder de loep te nemen en deze te vergelijken met die van andere zorgverzekeraars.

Daarnaast is het goed om te weten dat volgend jaar meer mensen recht hebben op zorgtoeslag. De inkomensgrenzen hiervoor zijn namelijk verruimd. Voor alleenstaanden stijgt de grens met 1138 euro naar 40.857 euro en voor gezinnen met 936 euro naar 51.142 euro. Hierdoor behoudt ook een grotere groep recht op een tegemoetkoming.

