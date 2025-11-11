Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Pensioen vaak blinde vlek bij scheiding: dit is waarom dat zorgelijk is

Mensen die gaan scheiden hebben vaak meer oog voor de directe financiële gevolgen, dan voor de impact op het pensioen. Het gevolg daarvan is dat het pensioen niet altijd eerlijk wordt verdeeld. Vier op de tien mensen delen na een echtscheiding zijn of haar pensioen niet met hun ex.

Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos I&O in opdracht van Wijzer in geldzaken.

Pensioenen vaak oneerlijk verdeed

Standaard hebben beide partners bij een scheiding recht op 50 procent van het pensioen dat tijdens het huwelijk of partnerschap is opgebouwd. Als een van de partners minder pensioen opbouwde, bijvoorbeeld omdat hij of zij minder werkte en meer zorgtaken deed, kan het verschil bij een echtscheiding worden rechtgetrokken. Dat heet verevenen.

De meerderheid (55 procent) wijkt daar vanaf. Vaak wordt er gekozen om de pensioenverdeling helemaal links te laten liggen (41 procent). Een derde van de gescheiden mensen (33 procent) kiest wél voor de wettelijke standaardregeling bij pensioenverdeling.

👫 Scheidingen in Nederland In Nederland eindigt volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) ongeveer een derde van de huwelijken in een scheiding. In 2024 werden er 25.386 huwelijken ontbonden. Het aantal scheidingen daalt licht, maar de problemen zijn er niet minder om. De woningmarkt, financiële valkuilen en veranderende levensfasen zorgen voor extra druk op stellen die uit elkaar gaan. En scheiden laat volgens neurowetenschappers altijd sporen na op je brein.

Voorkomen van gedoe

Dat veel mensen niet voor de wettelijke standaardregeling kiezen, heeft vooral te maken met het willen voorkomen van extra gedoe of conflict. Ook wordt het niet altijd nodig geacht, omdat de pensioenen nagenoeg gelijk waren. Soms willen mensen er zo snel mogelijk een streep onder zetten en niet meer financieel aan elkaar verbonden zijn.

Daarnaast weten veel getrouwde en samenwonende stellen niet hoe het pensioen bij een scheiding verdeeld wordt. Twee derde van de getrouwde mensen en driekwart van de samenwonenden weet dit niet. Ruim de helft (55 procent) van de gescheiden mensen had zich voorafgaand aan de scheiding nauwelijks verdiept in de pensioenverdeling bij een scheiding.

Weinig aandacht voor pensioen

Bij een scheiding is het pensioen voor veel mensen een blinde vlek. In totaal noemt 17 procent van de gescheiden mensen dit als een van de drie belangrijkste punten om te bespreken. Het is voor velen een ondergeschikt onderwerp aan directe financiële gevolgen, zoals de verdeling van de woning (51 procent) en de huidige financiën (44 procent).

Een scheiding heeft vaak impact op iemands financiële plaatje. De helft van de gescheiden vrouwen (47 procent) kan minder goed rondkomen dan voor de scheiding. Bij mannen is dat een derde (33 procent). Voor 41 procent van de mannen is de financiële situatie naar eigen zeggen zelfs verbeterd na de scheiding.

Spijt van verdeling

Van de uiteindelijke pensioenverdeling heeft één op de tien gescheiden mensen spijt. Dat geldt vaker voor mannen dan voor vrouwen. Bij de gesprekken kunnen emoties zoals boosheid, verdriet of wrok hoog oplopen en een oneerlijke verdeling in de weg staan. „Na alles wat hij me heeft aangedaan, gun ik hem geen cent van mijn pensioen”, is een citaat uit het onderzoek. Als emoties inderdaad een rol speelden, noemen de ondervraagden de pensioenverdeling vaker oneerlijk. Een derde vindt de pensioenverdeling dan niet eerlijk, tegenover 14 procent bij degenen waar emoties geen rol speelden bij de pensioenverdeling.

Tijdens de afwikkeling van de scheiding kwam het pensioen bij acht op de tien aan bod. In driekwart van de gevallen werd dit opgebracht door bijvoorbeeld een advocaat, mediator of notaris. Volgens Wijzer in Geldzaken maakt het veel uit op welke manier de professional het verdelen van het pensioen ter sprake brengt.

„Wanneer erop wordt gewezen dat het pensioen bedoeld is om te compenseren voor de partner die meer zorgtaken had, kiest men vaker voor de standaardverdeling (50/50). Wijst de professional erop dat men recht heeft op het eigen pensioen, tenzij men ervoor kiest om te delen, dan ziet men juist vaker af van de standaard pensioenverdeling bij de scheiding.”

