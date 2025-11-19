Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlanders doen vaker alleen het hoogstnodige op werk: kwart houdt het bij ‘bare minimum’

De Nederlandse werkvloer zit midden in een stille verschuiving. Werkgevers merken het al langer, maar nu bevestigt nieuw onderzoek van Indeed het beeld: steeds meer Nederlanders beperken zich tot het absolute minimum.

Maar liefst 26 procent zegt alleen nog te doen wat strikt noodzakelijk is. In een krappe arbeidsmarkt is dat een signaal dat niet te missen valt.

Nederlanders en quiet quitting

HR-professionals kijken met gemengde gevoelens naar deze ontwikkeling. Bijna één op de drie (30 procent) ziet quiet quitting, werknemers die bewust niet meer dan gevraagd doen, verder toenemen ten opzichte van vorig jaar.

Opvallend verschil: vooral mannen zetten minder vaak dat extra stapje. 29 procent van de mannelijke medewerkers noemt zichzelf minimalist, tegenover 22 procent van de vrouwen. Volgens Indeed speelt ook de privésituatie mee. Ouders met thuiswonende kinderen beperken zich vaker tot het minimale (41 procent) dan werknemers zonder kinderen thuis (26 procent).

Het gaat niet om luiheid

Volgens Stan Snijders, Managing Director bij Indeed Benelux, ligt er meer achter dan simpelweg geen zin hebben. „Mensen haken niet af omdat ze minder willen doen, maar omdat ze het gevoel hebben dat extra inzet niets oplevert. Geen waardering, geen autonomie, geen groei.”

Volgens Snijders is quiet quitting dan ook eerder een vorm van zelfbescherming dan van gemakzucht. Werkgevers die ruimte bieden voor betrokkenheid en invloed, zouden volgens hem juist merken dat de motivatie weer oploopt.

Jongere generaties vallen vaker terug

Ook tussen generaties zijn de verschillen groot. Vooral werknemers onder de 49 jaar zeggen dat ze zich tot het noodzakelijke beperken. Bij de groep Nederlanders tussen 50 en 59 jaar ligt dit een stuk lager. Oudere generaties zijn volgens Indeed opgegroeid met een andere werkmentaliteit, waarin loyaliteit en zekerheid centraal stonden.

Wat de oorzaak ook is, duidelijk is dat de Nederlandse werkethiek aan het veranderen is. De vraag is niet alleen waarom werknemers een stapje terugdoen, maar vooral hoe werkgevers ze weer in beweging krijgen.

