Voor een misleidende deal gevallen rond Black Friday? Dit kun je doen

Over een paar weken is het weer Black Friday, de koopjesdag der koopjesdagen. Naast mooie aanbiedingen tieren de nepkortingen en misleidende deals helaas ook welig tijdens het uit Amerika overgewaaide kortingsfenomeen. Wat kun je in zo’n geval doen?

Sinds 1 januari 2023 zijn de regels voor het geven van kortingen aangescherpt. Ondernemers moeten eerlijk zijn over prijzen en kortingen om boetes te voorkomen.

Dit kun je doen bij misleidende deals

De wetgeving verplicht ondernemers om duidelijk en ondubbelzinnig de prijzen van producten en diensten aan te geven. „Het doel van de regeling is om consumenten te beschermen tegen misleidende prijsinformatie en oneerlijke handelspraktijken”, zegt Sanne Depmann van rechtsbijstandsverzekeraar DAS.

Dat houdt in dat de prijs inclusief btw en eventuele andere kosten moet zijn. En de korting moet worden gegeven op de laagste prijs die de ondernemer rekende in de 30 dagen voorafgaand aan de korting. Dat heet de zogenoemde 30-dagenregel. „Sommige winkels gebruiken structureel te hoge ‘voor-prijzen’, waardoor de korting groter lijkt. Dat is misleidend en verboden. Nepkortingen kunnen worden beschouwd als een oneerlijke handelspraktijk”, zegt Depmann.

💶 Voorbeeld met nepkorting Een voorbeeld van een nepkorting is een bekende parfumerie die adverteerde met 25 procent korting op veel parfums. Een parfum werd eerst voor 78 euro verkocht, in plaats van voor 104 euro. Maar een week later werd de prijs verhoogd naar 82 euro, terwijl de parfumerie nog steeds adverteerde met de oude prijs van 104 euro als de ‘van-prijs’. De echte ‘van-prijs’ had eigenlijk 78 euro moeten zijn. Dan kom je uit op een gestegen prijs, in plaats van korting.

Dat is niet alleen maar fout, maar ook hartstikke strafbaar. Als ondernemers zich niet aan de regels houden, riskeren ze juridische gevolgen. Depmann: „Consumenten kunnen overeenkomsten vernietigen die zijn gesloten op basis van misleidende kortingen. Daarnaast kan de ondernemer een boete van de ACM krijgen.”

Hoe kun je herkennen of je misleid wordt?

Het is lastig om in één oogopslag te zien of een korting klopt of niet. Maar een handige manier om te bepalen of je te maken hebt met een nepkorting, is door de prijs te vergelijken met die van andere webwinkels voor hetzelfde product. Daarnaast kun je online vaak de prijshistorie van het product vinden om te zien of de korting echt is.

Ook een optie: je helemaal onthouden van Black Friday. In bepaalde kringen is men klaar met Black Friday en wordt het koopjes-walhalla op een negatieve manier gelinkt aan het milieu. Het zet aan tot overconsumptie en het online bestellen en bezorgen gaat met uitstoot gepaard. Maar makkelijk is het niet om je te verzetten tegen al die schreeuwende kortingen. Een voormalig influencer gaf eerder aan Metro tips hoe je jezelf kunt wapenen tegen al die verleidingen.

