Meer dan een miljoen pensioenen in déze sectoren gaan omhoog

Goed nieuws voor een grote groep gepensioneerden: in meerdere sectoren gaan de pensioenen volgend jaar omhoog. Meer dan een miljoen mensen zien hierdoor hun maandelijkse uitkering stijgen. Maar wie profiteren er precies? In dit artikel zetten we het overzichtelijk op een rij.

Mensen die bij metaalfonds PME zitten aangesloten, krijgen er volgend 2,82 procent bij. Dit betekent dat gepensioneerden met een aanvullend pensioen van maandelijks 1500 euro er ongeveer 42 euro per maand bij krijgen. Mensen die nog werken, kunnen hetzelfde percentage verwachten voor hun pensioen.

Waarom een verhoging?

Het is het vijfde jaar op een rij dat er een verhoging bij PME is, waarbij grotere bedrijven uit de metaal en technieksector zijn aangesloten zoals DAF, ASML en VDL. In totaal gaat het om zo’n 600.000 werkenden en oud-personeelsleden. De verhoging is mogelijk omdat het pensioenfonds er financieel goed voor staat. Hiervoor wordt gekeken naar de dekkingsgraad, waarbij het vermogen wordt afgezet tegen toekomstige verplichtingen.

Bij PME stond die indicator eind oktober nog op 125,2 procent, wat ruim voldoende is voor een verhoging. Met de 2,8 procent die erbij komt, wordt volgens PME de inflatie van het voorgaande jaar volledig gecompenseerd, waarbij het fonds kijkt naar de cijfers van statistiekbureau CBS.

Ook bouwsector kan verhoging verwachten

En niet alleen mensen die bij PME zijn aangesloten hebben geluk. Ook bij bpfBOUW, het pensioenfonds voor de bouwsector, is er sprake van een verhoging. Een woordvoerder van het fonds laat weten dat de pensioenuitkeringen volgend jaar hoger zullen zijn dan nu. Ook mensen die nog aan het werk zijn zien hun verwachte pensioen stijgen. In tegenstelling tot bij PME is nog niet duidelijk hoeveel hoger de bouwpensioenen zullen worden. Dit heeft te maken met het feit dat het fonds begin 2026 overgaat naar een nieuw pensioenstelsel, waardoor er geen generieke indexatie is. Wel kunnen zo’n 750.000 deelnemers één deze week een brief op de deurmat verwachten met daarin hun voorlopige pensioenbedrag.

Zorgfonds verhoogt volgend jaar ook pensioenen

Pensioenfondsen moeten voor begin 2028 allemaal zijn overgestapt op het nieuwe stelsel. Dat brengt veel administratie met zich mee, waardoor een deel van de pensioenfondsen pas later de overstap zal maken. Het ambtenarenfonds ABP is er hier één van, bpfBOUW gaat per 1 januari over, het als metaalfonds PMT en zorgfonds PFZW. Laatstgenoemde maakte eerder al bekend dat het de pensioenen van ruim drie miljoen deelnemers met 7 procent gaat verhogen. Ook PMT liet eerder al doorschemeren dat er mogelijk een verhoging aankomt.

Wist je dat er ook een financiële domper dreigt voor 1,5 miljoen pensioenverzekerden? Dit heeft alles te maken met het nieuwe pensioenstelsel. Hier lees je er meer over.

