Meevaller voor je portemonnee: je energierekening wordt waarschijnlijk lager volgend jaar (en dat ligt hieraan)

Na het nieuws dat veel zorgpremies gelijk blijven of zelfs dalen, is er nóg een meevaller voor je portemonnee. De kans is groot dat ook je energierekening volgend jaar lager uitvalt. Volgens ING Research betalen huishoudens met een gemiddeld verbruik in 2026 ongeveer 4 procent minder voor gas en stroom.

Volgens de bank hebben ‘de effecten van recente geopolitieke ontwikkelingen en verduurzaming’ een positieve invloed op de toekomstige energietarieven van huishoudens. Zo neemt het aanbod van gas op de internationale gasmarkt aanzienlijk toe vanwege de uitbreiding van lng-capaciteit. Lng is vloeibaar gas dat per schip vervoerd kan worden.

Waarom valt de energierekening lager uit in 2025?

Het komt erop neer dat de lagere variabele leveringstarieven (de kosten per verbruikte eenheid) ervoor zorgen dat de energierekening daalt. Dat gebeurt ondanks hogere vaste kosten en een stijging van de gasbelasting. Voor huishoudens die al helemaal geen gas meer gebruiken, kan de rekening daardoor tot zo’n 9 procent lager uitvallen.

Helemaal voordelig voor lage inkomens

Voor elektriciteit daalt de belasting overigens. De vaste kosten stijgen wel. ING heeft hierbij rekening gehouden met gelijkblijvend gebruik. Mensen die volgend jaar meer stoken of elektriciteit verbruiken zullen uiteraard meer betalen. ING heeft ook gekeken naar het aandeel van energiekosten op het besteedbaar inkomen, de energiequote. „In 2025 is een doorsnee huishouden met een gemiddeld energieverbruik zo’n 4,4 procent van het besteedbaar inkomen kwijt aan energie. In 2026 verbetert dat naar zo’n 4,1 procent”, zo schrijft de bank.

Voor huishoudens met lagere inkomens kan energie zelfs nóg betaalbaarder worden. „Hoewel zij gemiddeld vaker in een kleinere woning wonen en dus minder energie verbruiken, zijn ze doorgaans wel een groter deel van hun inkomen kwijt aan energie”, aldus ING.

Wist je trouwens dat je buiten de Randstad veel meer betaalt voor energie? Hier lees je hoe dat zit.

Reacties