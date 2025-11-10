Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit zijn de meest stressvolle beroepen

Bijna een op de zes werknemers had vorig jaar een stressvolle baan met hoge taakeisen en weinig vrijheid om het werk te doen zoals ze dat graag zelf willen. De zorg en het onderwijs steken er op het gebied van een hoge werkdruk met kop en schouders bovenuit.

Dat blijkt uit onderzoek onderzoeksinstituut TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

Vorige week sprak Metro met een cardioloog over de effecten van langdurige stress op het hart. En een expert legde eerder uit wanneer werkstress ongezond wordt.

Een op de zes heeft een stressvol beroep

Van de werknemers ervaart 42 procent weinig autonomie, oftewel: de vrijheid om zelf te bepalen hoe, waar en wanneer zij hun werk uitvoeren. 32 procent zegt dat zij hoge taakeisen hebben, omdat ze bijvoorbeeld heel snel of heel veel werk moeten doen. In de afgelopen vijf jaar is het percentage werknemers met stressvol werk wel licht gedaald, van 18 procent naar 16 procent.

Volgens het rapport komt stressvol werk het vaakst voor in beroepen met veel directe verantwoordelijkheden en weinig regelruimte. In dat soort werk moeten taken vaak grotendeels worden uitgevoerd volgens vaste instructies of protocollen. Er gelden ook vaak hoge eisen, waarbij heel snel of heel veel werk gedaan moet worden.

💼 Jongeren en microstress Zes op de tien werkende jongeren ervaart meerdere keren per week microstress, blijkt uit onderzoek van Mars Wrigley. Voor 57 procent heeft dit een merkbaar effect op de prestaties. Meer dan de helft voelt microstress vooral op de werkvloer. De belangrijkste oorzaken van microstress op het werk zijn hoge eisen die werkende jongeren aan zichzelf stellen, maar ook strakke deadlines, onverwachte taken, en lange to-do-lijsten.

Mensen in deze beroepen ervaren de meeste stress

Apothekersassistenten ervaren volgens het rapport het vaakst stressvol werk (51 procent). Daarna komen leerkrachten in het basisonderwijs en medisch praktijkassistenten (ieder 39 procent). Ook de andere beroepen met veel stress zijn in de zorg en het onderwijs, zoals artsen, verpleegkundigen en docenten in het voortgezet onderwijs.

In de horeca is er ook vaak sprake van stress op het werk. Het gaat dan om bedienings- en barpersoneel en koks. Daarnaast ervaren ook broodbakkers vaak stress op het werk, aldus de studie. De top tien met stressvolle beroepen met veel stressvol werk is bijna identiek aan die van vijf jaar geleden.

Negatiever en vaker verzuim

De onderzoekers zeggen verder dat mensen met een stressvolle baan vaker pessimistisch zijn over de toekomst van hun werk. Ze verwachten vaker dat hun werk over vijf jaar mentaal zwaarder, moeilijker of minder leuk zal zijn.

Werknemers met stressvol werk zeggen bijna twee keer zo vaak als het totaal van werknemers dat er maatregelen nodig zijn tegen werkdruk en werkstress. Bijna de helft vindt de bestaande maatregelen onvoldoende en 22 procent zegt dat er helemaal geen maatregelen zijn genomen.

Niet verrassend komt verzuim vaker voor en duurt ook langer bij werknemers met stressvol werk. Iets meer dan de helft (52 procent) van alle werknemers gaf in 2024 aan in het afgelopen jaar te hebben verzuimd. Onder werknemers met stressvol werk ligt dit percentage op 60 procent.

