Deze kledingstukken kunnen écht niet meer op kantoor, vinden we zelf

Het zijn hete hangijzers: de korte broek, de joggingbroek of slippers op de werkvloer. Kan het wel of niet? Herenmodeketen Jac Hensen zette voor Metro op een rij welke kledingstukken – volgens hen – echt niet meer kunnen op kantoor.

Uit onderzoek van de herenmodeketen blijkt dat 26 procent van de 1006 ondervraagden zich ergert aan de kledingkeuze van collega’s.

Kledingstukken die niet kunnen

1. De skinny jeans

Skinny jeans zijn de afgelopen tijd voer voor discussie in modeland. Volgens de ene kenner maakt de spijkerbroek met de nauwsluitende pasvorm een comeback, de ander zweert bij een permanente ban.

Op kantoor is het in ieder geval not done, blijkt uit het onderzoek. Bijna de helft (43 procent) van de ondervraagden zegt zich eraan te storen. Exemplaren die wel kunnen zijn de „modern fit, regular fit, of straight fit”.

👔 Kledingstijl op werk 69 procent van de ondervraagden voelt zich vrij om casual kleding te dragen op het werk. 33 procent omschrijft hun kantoorstijl als ‘casual’ (jeans, t-shirt, sneakers), en 16 procent kiest voor ‘business casual’ (pantalon met hemd en nette sneakers). Een kleinere groep (9 procent) kiest nog voor ‘business formal’ (een pak met stropdas en nette schoenen).

2. Overhemden met hysterische prints

Ook overhemden met hysterische prints kunnen volgens de modeketen niet. Hiermee bedoelen zij shirts met bijvoorbeeld felle bloemen of tropische taferelen. De regel? „Als je overhemd luider is dan je boodschap in een vergadering, dan weet je dat het mis is.”

3. Het ‘grappige’ t-shirt

„Ik werk hier niet.” „I’m too old for this shit”. Met ironische shirts word je niet serieus genomen als je in de race bent voor een loonsverhoging, is het idee.

Liever kies je voor een kwalitatief t-shirt zonder poespas. Let er wel op dat je voor een variant kiest die niet al te strak zit. „Goed dat je naar de sportschool bent geweest, maar dat hoeven we niet door je t-shirt heen te zien.”

4. Sportkleding

Sinds we vaker thuiswerken, is onze kledingstandaard versoepeld. Maar soms gaat dat weer een brug te te ver, betuigt het modebedrijf. „Tegenwoordig lijkt het soms alsof collega’s op weg naar de sportschool per ongeluk op kantoor belandden.” Zit er een trekkoord aan de broek? Dan begeef je je op glad ijs.

5. Korte broeken

Het allerheetste hangijzer de afgelopen jaren is de korte broek. Sommigen vinden dat het prima kan, anderen zijn fel tegen. Uit het onderzoek blijkt dat die laatste groep ietsjes groter is: 51 procent zegt nee. Wat je wel dan wel draagt als het bloedheet is? Een luchtige chino of linnen broek.

Overigens viel eerder onderzoek van EenVandaag nog uit in het voordeel van ’team korte broek’. 65 procent vond dat een korte broek op een warme dag best kan, al is een korte hotpants dan ook weer niet de bedoeling. Of de korte broek wel of niet de door de beugel kan, hangt uiteindelijk ook sterk af van het bedrijf (en of er een eventuele dresscode is).

6. Slippers.

Bijna de helft (43 procent) vindt slippers op kantoor een faux-pas. En dat zijn niet alleen de HR-managers of uitgesproken receptionisten, maar mensen uit allerlei afdelingen binnen het bedrijf. Blote tenen tijdens de lunch zijn onfris, is de gedachte.

7. Oude meuk

Een kledingstukken kan misschien sentimentele waarde hebben, maar 63 procent vindt dat ‘oude meuk’ niet kan op de werkvloer. Een mooie richtlijn wanneer iets ’te oud’ is: is het kledingstuk ouder dan je laptop?

