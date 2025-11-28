Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Je gaat in 2026 meer betalen voor stroom en gas, zoveel komt erbij

Huishoudens gaan volgend jaar iets hogere tarieven betalen voor elektriciteit en gas. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft gisteren de tarieven voor netbeheerkosten voor 2026 vastgesteld. Volgens brancheorganisatie Netbeheer Nederland blijkt daaruit dat huishoudens en bedrijven met een aansluiting op het regionale elektriciteits- en gasnet een gemiddeld ruim 3 procent hogere rekening krijgen.

Voor veel huishoudens zou dit betekenen dat hun tarief met ongeveer 2 euro per maand stijgt. De branchevereniging benadrukt dat de stijging per netbeheerder verschilt en ook afhankelijk is van de capaciteit van de aansluiting.

Dat de kosten stijgen, is opvallend, omdat uit onderzoek van ING onlangs juist bleek dat de energierekening voor veel mensen zou dalen.

Meer betalen voor stroom en gas

Liander, de netbeheerder in Noord-Holland, Gelderland, Friesland en Flevoland, meldt dat het tarief dat huishoudens betalen voor elektriciteit met ongeveer 5 procent stijgt en voor gas met zo’n 11 procent. Een gemiddeld huishouden met een gas- en elektriciteitsaansluiting betaalt in 2026 maandelijks ongeveer 4 euro meer dan in 2025.

Huishoudens die Stedin als netbeheerder hebben en gas en stroom verbruiken, betalen volgend jaar ruim 751 euro aan aansluit- en transporttarieven. Dat is 2,5 procent meer dan nu, wat neerkomt op 1,50 euro per maand. Stedin is de netbeheerder in onder andere Utrecht, Zeeland en een groot deel van Zuid-Holland.

Enexis laat weten dat de maandelijkse kosten voor een gemiddeld huishouden met elektriciteit en gas met maximaal 2 euro stijgen, 2,8 procent meer. Voor een gemiddeld huishouden met alleen een stroomaansluiting blijft het maandbedrag gelijk. Enexis is actief in Noord-Brabant, Limburg, Groningen, Overijssel en Drenthe.

Sommige huishoudens betalen juist minder

Grote bedrijven met een directe aansluiting op het hoogspanningsnet van TenneT gaan juist minder betalen, ongeveer 10 tot 12 procent minder. TenneT meldt dat huishoudens hiervan ook profiteren. Huishoudens en anderen met een aansluiting op regionale netten zien het aandeel van TenneT op hun elektriciteitsrekeningen met ongeveer 10 procent dalen.

Huishoudens en bedrijven kunnen niet kiezen wie hun netbeheerder is. De ACM stelt daarom elk jaar de tarieven vast. De toezichthouder houdt daarbij rekening met kosten voor onderhoud en investeringen, bijvoorbeeld om het volle stroomnet uit te breiden.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties