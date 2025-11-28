Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Grootste pensioenfonds van Nederland verhoogt pensioenen, deze mensen krijgen er geld bij

Gepensioneerden en mensen die pensioen opbouwen, krijgen de laatste weken nogal wat nieuws om hun oren. Het nieuwe pensioenstelsel, bepaalde branches die erop vooruit of juist achteruit gaan, een ‘financiële domper’: het was nogal wat. Ook nu is er weer nieuws, goed nieuws zelfs, voor een grote groep mensen. Het grootste pensioenfonds van Nederland verhoogt de pensioenen vanaf 1 januari.

Het gaat om ABP, het pensioenfonds voor overheids- en onderwijspersoneel, waarbij 3,1 miljoen mensen zijn aangesloten. Vanaf 1 januari gaan de pensioenen voor mensen in die branche met 2,8 procent omhoog. De verhoging geldt voor alle gepensioneerden en iedereen die bij het fonds pensioen opbouwt of heeft opgebouwd.

Vorige week werd het nieuws al bekend dat meer dan een miljoen pensioenen in verschillende sectoren omhoog gingen. Welke sectoren dat zijn, lees je hier.

Meer pensioen voor overheids- en onderwijspersoneel

De pensioenen groeien volgens het fonds volledig mee met de prijsstijging van 2,8 procent die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tussen september 2024 en september 2025 berekende. „Onze deelnemers willen een pensioen waarbij ze na pensionering op dezelfde manier kunnen leven als daarvoor”, aldus topman Harmen van Wijnen. „We hebben een gezonde financiële positie en voldoende geld in kas om de pensioenen volledig mee te laten stijgen met de prijzen.”

Daarnaast mag ABP gebruikmaken van soepele overheidsregels, omdat het pensioenfonds op 1 januari 2027 wil overgaan op het nieuwe pensioenstelsel. Daarbij moet de dekkingsgraad boven de 105 procent liggen. Dat houdt in dat een fonds voor elke 100 euro die het nu en later aan pensioenen moet uitkeren, 105 euro in kas heeft. Bij ABP lag dit eind oktober op 123,6 procent.

Verder meldt ABP dat de premie volgend jaar iets toeneemt, van 27 procent nu naar 27,1 procent in 2026. De premie voor militairen met een eigen pensioenregeling bij het fonds daalt van 24,3 procent naar 24 procent.

Financiële domper dreigt

Alhoewel 3,1 miljoen mensen dus wat meer pensioen krijgen, dreigt er voor 1,5 miljoen pensioenverzekerden juist een financiële domper, schreef Metro onlangs. Als zij niet op tijd zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel, kunnen de financiële gevolgen groot zijn.

Werkgevers zijn nog nauwelijks bezig met de overstap en dat kan grote fiscale gevolgen hebben, zei Fieke van der Lecq, regeringscommissaris Transitie Pensioenen, tegen de NOS. Dat zit zo: als de overstap niet op tijd geregeld is, kunnen mensen belastingaanslagen op de mat krijgen. De Belastingdienst beschouwt het geld dan namelijk niet meer als pensioen, maar als inkomen. En daar moet je dus ook inkomstenbelasting over betalen. Plus rente, omdat er jarenlang geen belasting over is betaald. Mogelijk moet je er óók nog vermogensbelasting over moet betalen. En dat kan best een flink bedrag zijn als je al langer werkt.

