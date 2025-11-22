Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik zou graag groter willen wonen, maar het lukt niet’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Joke (41) leeft sinds haar scheiding in een klein huurappartementje met haar twee kinderen, maar zou graag groter willen wonen. Het zit er vooralsnog niet in.

Naam: Joke (41)

Werk: Administratief medewerker bij een zorgorganisatie

Woonsituatie: Huurappartementje met haar twee kinderen van 9 en 12 jaar

Netto inkomen: ongeveer 2380 euro per maand

Geld maakt (niet gelukkig)

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Geld speelde niet de hoofdrol bij mijn ouders thuis. Ze leefden zelfs vrij sober, gaven weinig uit. Ik ben enig kind en vaak hoor je dat die veelvuldig worden verwend, maar dat was in mijn geval niet zo. Oh, ik kreeg weleens een cadeautje hoor. Maar niets geks. We gingen ook standaard elk jaar op vakantie naar de camping in Zeeland. Geen overbodige luxe dus, maar daardoor hadden ze ook nooit stress over rekeningen. Dat bracht wel een zekere rust met zich mee.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Ik sta er heel anders in op het moment, voor mij staat geld vooral gelijk aan autonomie. Zeker na mijn scheiding. Ik woon sinds een paar jaar in een klein huurappartementje dat ik via via vond. Ik ben er dankbaar voor, maar het is krap. Mijn kinderen delen één slaapkamer. In het begin ging dat nog prima: ze waren jong, vonden het misschien zelfs gezellig. Maar nu gaat mijn oudste naar de middelbare school. Hij wil graag z’n eigen plek, zijn eigen bureau, zijn eigen rommel. Als hij vriendjes meeneemt, zitten ze soms letterlijk met z’n drieën op elkaar gepropt. Dat knaagt. Dan merk je hoe concreet geldgebrek kan voelen: het past gewoon niet.”

Is er een moment geweest waarop jouw visie op geld is veranderd?

„Ja, het moment waarop ik met mijn koffers en twee kinderen tijdelijk weer bij mijn ouders introk, toen mijn huwelijk klapte. Hun huis werd ineens een soort wachtkamer voor mijn nieuwe leven. Maar hoe lief mijn ouders ook voor me waren – ze hebben me geen seconde een vervelend gevoel gegeven – ik voelde me onvolwassen, alsof ik faalde. Toen besefte ik hoe kwetsbaar je bent als je financieel niet stevig staat.”

Heb je dan ook problemen gehad met schulden?

„Geen grote schulden, maar ik zit ook niet superruim bij kas. Ik heb weinig spaarsaldo opgebouwd, omdat mijn ex fulltime werkte en ik vooral voor de kinderen zorgde. Na de scheiding kreeg ik wel iets mee, maar niet bijster veel, al had ik dat nog wel kunnen aanvechten. Maar het was een nare tijd en ik wilde snel door en juist geen gevecht meer. Dat heeft me financieel misschien geen goed gedaan, maar geestelijk wel.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Heel belangrijk. Maar die ruimte heb ik nu niet. Ik val tussen wal en schip: de wachtlijsten voor een huurwoning zijn lang en particuliere huur is bijna zo duur als een hypotheek. En kopen? Ik heb inmiddels een vast contract en verdien best oké, maar in mijn eentje lukt het niet. De markt is absurd.”

Stelling: Met 1.000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Ja, omdat ik dan meer zou kunnen sparen en verhuizen naar iets groters. Dus absoluut.”

Stelling: Je kunt nooit te veel geld hebben.

„Dat geloof ik dan weer niet. Te veel geeft geen garantie voor geluk. Mijn ex verdiende goed voor ons gezin en ik had financieel niks te klagen, maar toch was ik ongelukkig. Aan de andere kant is te weinig geld weer heel erg beperkend, op een manier die mensen zonder geldzorgen niet zien.”

Kortom: geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Geld zelf niet. Maar het neemt drempels weg, zoals die voor een groter huis. En ik denk dat ik daar toch best gelukkig van zou worden, als dát eindelijk lukt.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Nieuwsgierig naar meer antwoorden op de vraag; maakt geld gelukkig? Deze edities deden het goed bij onze lezers:

Ook jouw visie op geld delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zullen nooit worden gedeeld en worden enkel gebruikt om contact op te nemen voor de rubriek.

Reacties