Financiële fout: ‘Wilde sparen voor een auto, maar het geld ging naar dure to-go koffies’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Bram (26), die zichzelf had voorgenomen te sparen voor een auto, maar steeds weer zwichtte voor zijn dagelijkse koffies. Nicole van Roekel van spaarplatform Raisin geeft tips.

Bram (26): „Ik was het helemaal zat om elke dag met het openbaar vervoer te reizen. Treinen die te laat kwamen, volle bussen en drukke stations… het kostte me energie én tijd. Dus besloot ik dat ik een auto wilde, zodat ik eindelijk onafhankelijk kon zijn. Ik maakte een spaarplan: elke maand een vast bedrag apart zetten, zodat ik binnen een jaar een tweedehands auto kon kopen.

De verleiding van koffie

Maar toen kwam de dagelijkse verleiding: de nieuwe koffietent om de hoek bij mijn werk. Ze verkochten heerlijke cappuccino’s, lattes en stukken taart. Elke dag was ik daar minimaal 6 tot 10 euro kwijt. Soms haalde ik twee cappuccino’s op een dag, vooral als ik met collega’s kletste of even een pauze wilde. Het leek onschuldig, een klein cadeautje voor mezelf. Maar dat kleine bedrag liep snel op. Elke week waren het tientallen euro’s, en over een maand gezien was dat bijna het bedrag dat ik eigenlijk bij elkaar zou sparen voor mijn auto.

Het voelde altijd als een kleine uitgave, maar opgeteld was het een bedrag dat me elke maand van mijn spaarplan afhield. Ik bleef mezelf voorhouden: ‘Morgen zet ik het geld echt apart.’ Maar dat gebeurde zelden. Ik dacht dat ik slim was: mijn spaargeld bleef bestaan op papier, want ik spaarde toch ‘een beetje’. Maar in werkelijkheid raakte ik verder verwijderd van mijn doel.

Allang in tweedehands auto kunnen rijden

Na een paar maanden keek ik naar mijn spaarrekening en schrok ik. Het bedrag dat ik wilde hebben voor mijn auto was nauwelijks gegroeid. Terwijl ik elke dag droomde van het moment dat ik mijn eigen auto kon kopen, ging mijn geld ongemerkt op aan koffie en lekkere snacks. Ik had allang kunnen rijden in een tweedehands auto, maar mijn dagelijkse verleidingen hadden dat verhinderd. Kleine verleidingen lijken onschuldig, maar ze kunnen een groot doel volledig saboteren, dat heb ik nu zeker door.”

Tips van Nicole van Raisin

Nicole van Roekel van Raisin is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Koffies buiten de deur zijn voor mij hét schoolvoorbeeld van uitgaven die zich ongemerkt opstapelen. Tegenwoordig ben je al snel 3 tot 4 euro kwijt voor een koffie. Als je dat bedrag met zo’n 225 werkdagen per jaar vermenigvuldigt, ben je op jaarbasis 675 tot 900 euro kwijt.

Plan maken

Bram weet in ieder geval precies waar het probleem zit: het lukt hem maar niet om genoeg te sparen voor die auto, omdat de koffies buiten de deur lonken. Bewustwording is de eerste stap, pas daarna kun je een plan maken om slimmer met je budget om te gaan.

Ik weet dat sommige banken de mogelijkheid aanbieden om elke pintransactie die je doet, automatisch naar boven af te ronden. Dat bedrag zou dan automatisch naar je spaarrekening gaan. Voor elke koffie to go van 3,50 euro spaar je dan dus ook 0,50 euro, bijvoorbeeld voor je auto.

Spaarpotje aanmaken

Echter bleek uit een onderzoek van ING dat dat helemaal niet zo effectief is. Automatisch sparen en sparen met spaardoelen zou beter moeten werken: iets waar ik zelf ook fan van ben. Bram kan bijvoorbeeld een aparte spaarrekening of spaarpotje aanmaken voor zijn auto. Het geld dat hij daarop stort is écht bedoeld voor zijn auto en niet voor die koffies to-go.

Door een spaarrekening te openen bij een andere bank dan waar je een lopende rekening hebt, is de verleiding minder groot om het geld toch voor iets anders te gebruiken. Om het nog moeilijker te maken om aan het geld te zitten, kun je de app van de betreffende spaarrekening bewust niet op je telefoon installeren. Geld overboeken moet dan via je laptop: toch weer een extra stap.

Tot slot kan Bram ervoor kiezen om elke maand automatisch een bedrag over te boeken naar dat spaarpotje. Als hij berekent hoeveel geld hij nodig heeft voor zijn auto en wanneer hij de auto wil kopen, is dat eenvoudig terug te rekenen naar een bedrag dat hij elke week of elke maand automatisch kan overboeken.”

Nicole van Roekel is goed onderlegd in geldzaken en is financieel copywriter bij spaarplatform Raisin. Nederlandse spaarders kunnen via dit platform gratis onbeperkt spaarrekeningen en spaardeposito’s openen bij banken in Europa tegen hoge spaarrentes.

